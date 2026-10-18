رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید نحوه تنظیم‌گری، مدل تجاری، وضعیت تعرفه‌گذاری خدمات و تفکیک خدمات رایگان از سایر خدمات در این شبکه مشخص شود و وزارت آموزش و پرورش ظرف ۱۰ روز این موضوعات را تعیین تکلیف کند تا مدل مالکیت حقوقی جدید شبکه شاد به بهترین نحو اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نهمین جلسه کمیته راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) به ریاست دکتر سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله معاونین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

دکتر آقامیری در این جلسه با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف نقش آموزش و پرورش به‌عنوان متولی اصلی این حوزه در راهبری شبکه شاد، گفت: باید نحوه تنظیم‌گری، مدل تجاری، وضعیت تعرفه‌گذاری خدمات و تفکیک خدمات رایگان از سایر خدمات در این شبکه مشخص شود و وزارت آموزش و پرورش ظرف ۱۰ روز این موضوعات را تعیین تکلیف کند تا مدل مالکیت حقوقی جدید شبکه شاد به بهترین نحو اجرایی شود.

وی اضافه کرد: باید برای مدیریت و راهبری شبکه شاد و سکو‌های موازی ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و پرورشی در کشور برنامه‌ریزی شود و مشکلات حقوقی و مالکیتی این حوزه، برطرف شود.

نمایندگان وزارت آموزش و پرورش گزارشی از وضعیت فعلی شبکه شاد و پیش‌بینی مسیر آینده این شبکه برای تبدیل شدن به بخشی از زیست‌بوم تربیت و آموزش دانش‌آموزان کشور، به‌عنوان سکوی ملی محصولات، خدمات امن، جذاب و تربیتی کودک و نوجوان، ارائه کردند.

باقرزاده نماینده وزارت آموزش و پرورش، به موضوع تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شاد پرداخته شد و با توجه به مجوز هیئت وزیران به وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس یک شرکت خصوصی با سهامی همراه اول و این وزارتخانه، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و سازمان بازرسی کل کشور به بیان ابهامات و اشکالات این رویه پرداختند.

بر اساس گزارش ارائه شده، بیش از ۷۲ میلیون کاربر شبکه شاد را نصب کرده‌اند و بیش از ۱۶ میلیون کاربر روزانه و بیش از ۲۴ میلیون کاربر ماهانه در این شبکه فعال هستند. همچنین تاکنون بیش از ۲۹۱ میلیارد پیام و ۴۶ میلیارد فایل در این شبکه جابه‌جا شده است که بر اساس نظرسنجی‌ها، کلاس‌ها و پیام‌رسان، جذاب‌ترین سرویس‌های این شبکه اعلام شده‌اند.

امکان تبادل رایگان پیام و انواع فایل، برقراری تماس صوتی گروهی و تماس تصویری خصوصی، گفت‌و‌گو در گروه کلاس‌های رسمی، ساخت گروه و کانال برای معلمان و مدیران، ایجاد پخش زنده در کانال و مدیریت ارسال پیام به تفکیک نقش، استان و پایه تحصیلی نیز در این شبکه فراهم شده و کلاس مجازی شاد، سرویس آزمون‌ساز، شادبین، رویداد، تماشا، سرویس دیدنی، سرویس ورزشی، مدیریت کاربری والدین و صفحات ویژه مناسبتی همچون جنگ رمضان، از دیگر سرویس‌ها و خدمات فعال در این شبکه هستند.

در ادامه، معاونت فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی نیز گزارشی درباره بررسی الزامات توسعه سامانه شاد، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این شبکه و مشخص شدن محل تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای آن ارائه کرد.

در این گزارش، مالکیت و وضعیت حقوقی سامانه شاد از منظر نحوه اعمال حکمرانی آموزش و پرورش و تأمین منابع سرمایه‌ای، از جمله تخصیص اعتبارات، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجرایی‌سازی مصوبه شاد اعلام شد و پس از تأکید بر اصول حاکم و الزامات حاکمیتی، از جمله صدور مجوز و تأیید صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات آموزش و پرورش عمومی در فضای مجازی، حاکمیت و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی دانش‌آموزان، معلمان و سایر ذی‌نفعان، تنظیم‌گری و نظارت بر خدمات عمومی، رسیدگی به تخلفات و ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان، مزایا و معایب مدل‌ها و راهکار‌های پیشنهادی تشریح شد.