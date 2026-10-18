به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر میرسامان پیشوایی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در نشست با روسای دانشگاه‌ها و مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اولویت اول بسیج اساتید را تبدیل دانایی به توانایی دانست و گفت: امروز دانشگاه‌ها باید در یک افق جدید حرکت کنند.

پیشوایی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه در ایام جنگ بسیار تاثیرگذار بود، گفت: در ابتدای سالتحصیلی جدید بازگشایی خوبی را در دانشگاه‌ها شاهد بودیم و امروز دانشگاه‌ها باید در یک افق جدید حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها در ایام جنگ افتخارآفرین بودند، افزود: دشمن با رصد اطلاعاتی برای ترور و حذف یک دانشمند، میلیون‌ها دلار هزینه کرده است.

پیشوایی با بیان اینکه دشمنان با فشار اقتصادی تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند، اما نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، تصریح کرد: ایستادگی و استواری جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار جهانی بسیار ارزشمند است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با تاکید بر اینکه در چهل سال اول انقلاب گام دانایی برداشته شده است، گفت: رسالت بعدی ما تبدیل دانایی به توانایی است و اولویت اول ما در بسیج اساتید نیز باید همین امر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم استان اردبیل، افزود: با همین ظرفیت‌ها می‌توان کار‌های بزرگی در جهت تحقق رسالت گام دوم انقلاب انجام داد.

پیشوایی گفت: به منظور تعالی کشور، لازم است فضای دلسوزی و خیرخواهی در کشور حاکم باشد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ابرازامیدواری کرد: دست به دست هم دهیم و برای اعتلای ایران قوی تلاش کنیم.

دکتر محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه معین استان اردبیل و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه‌های استان اردبیل با هر طیف فکری در اهداف انقلاب اسلامی همسو و همراه هستند و کوچکترین شکافی در این خصوص وجود ندارد، گفت: همدلی میان روسای دانشگاه‌ها، نهاد رهبری، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و بسیج کارمندان در استان اردبیل ستودنی است و رمز اصلی موفقیت ما نیز همین همدلی است.

وی با بیان اینکه دشمنان برنامه‌ریزی عظیمی برای خاموش شدن چراغ علم در جمهوری اسلامی ایران انجام داده بودند، افزود: سالتحصیلی جدید در همه دانشگاه‌های استان اردبیل به صورت حضوری آغاز شده و در جریان است و با همدلی در مقابل این برنامه دشمن ایستاده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل با بیان اینکه خوشبختانه دانشگاه‌های استان اردبیل از ابتدای جنگ در صحنه هستند، گفت: دانشگاهیان استان با شعار هر شب یک دانشگاه در تجمعات شبانه حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به فعال بودن دانشگاه‌ها در حوزه موکب‌های فرهنگی، افزود: خانه گفتگوی نهاد رهبری نیز در قالب موکب فرهنگی در سطح شهر فعال بوده است.

حسنی همچنین برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی، عزاداری دانشگاهیان در ایام محرم و حضور دانشگاهیان در راهپیمایی‌ها و تجمعات با یک پرچم واحد به نام دانشگاه‌های استان اردبیل را اقدامی ارزشمند برشمرد.

سرهنگ جهانبخش عطایی معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز با بیان اینکه با اشاره به حضور اثرگذار دانشگاهیان در تجمعات شبانه در استان اردبیل، گفت: همدلی و هم صدایی موجود در دانشگاه‌های استان اردبیل بسیار ارزشمند است.

وی دانشگاهیان را سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: انتظار می‌رود این تفکر از طریق اساتید به جامعه دانشجویی نیز منتقل شود.

عطایی به ضرورت تقویت اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: امروز مهمترین مساله در مقابله با دشمنان، جهاد تبیین است و موشک آخرین ابزار برای این امر است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه امروز اساتید دانشگاه‌ها به کمک نیرو‌های مسلح آمده‌اند، افزود: در هفت ماه گذشته تحولات بسیار بزرگی توسط اساتید و دانشمندان برجسته کشور در حوزه صنایع دفاعی رخ داده است.

دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان بسیج اساتید استان اردبیل گفت: بسیج اساتید سعی می‌کند بیشتری همراهی را در چارچوب ماموریت‌ها با مدیران دانشگاه‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به انجام ماموریت‌ها با توجه به اقتضائات روز، افزود: انجام موفق کار‌ها نیازمند روان‌سازی مساله است.

ابراهیمی لازمه فرهنگ‌سازی را شناخت محیط دانست و تصریح کرد: اولین قدم در شناخت محیط نیز دانستن جایگاه است.

گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در نشست به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین پیش از این نشست رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی، به مقام شهدا ادای احترام کرد.