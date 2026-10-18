مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از توزیع ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی خبرداد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: در راستای سیاست‌های دولت و به منظور تسریع در روند ایجاد اشتغال جدید و پایدار، اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان برای حمایت از متقاضیان و طرح‌های واجد شرایط و اولویت دار در خراسان جنوبی توزیع شده است.

کامرانی‌فرد افزود: توزیع و ابلاغ اعتبارات تسهیلات تبصره‌ای (موضوع جزء ۱ بند ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵) با هدف توسعه اشتغال پایدار در شهرستان‌های خراسان جنوبی و شهر بیرجند انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه هدایت و حمایت از نخبگان مهارتی یک امر ضروری است، گفت: این تسهیلات با نگاهی عدالت محور و با استاندارد اولویت ویژه برای مهارت‌آموختگان روستایی و ساکنان مناطق کم‌برخوردار پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در خصوص نحوه و بانک‌های عامل پرداخت کننده این تسهیلات افزود: چهار بانک عامل مسئولیت پرداخت این تسهیلات را به متقاضیان واجد شرایط بر عهده دارند.

کامرانی‌فرد گفت: تخصیص قطعی این اعتبارات منوط به ثبت‌نام و ثبت درخواست متقاضیان در «سامانه اشتغال کشور» است.

وی افزود: از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه‌های مربوطه، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از تمامی واحد‌های ذی‌ربط، مراکز آموزشی و کارشناسان خواست: تا با برنامه ریزی دقیق، اطلاع رسانی مناسب و پیگیری‌های مستمر، اقدامات لازم برای هدایت واجدین شرایط و طی‌شدن فرآیند جذب این اعتبارات را حداکثر تا پایان مهرماه به سرانجام برسانند.