معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تدوین سازوکار ابطال مجوز‌های غیرفعال نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، بازپس‌گیری زمین‌های تخصیص‌یافته به طرح‌های معطل‌مانده و نهایی‌شدن چهار توافق با بخش خصوصی برای تسهیل اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه، ایجاد درآمد از خدمات پشتیبانی و توسعه ذخیره‌ساز‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط فنی اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه برق کشور، موسوم به «کد شبکه»، با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیران ارشد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران برگزار شد.

رجبی مشهدی در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات فنی شبکه و توجیه اقتصادی طرح‌ها گفت: بازنگری در کد شبکه، ضرورتی فنی برای توسعه و ورود گسترده‌تر انرژی‌های پاک به شبکه سراسری است. هدف این است که مقررات مانعی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد نکند و در عین حال، پایداری و امنیت شبکه برق کشور نیز به خطر نیفتد؛ موضوعی که با همکاری نزدیک بخش فنی دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.

ابطال مجوز‌های غیرفعال و آزادسازی زمین‌ها

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مجوز‌های اجرا‌نشده افزود: با مشارکت انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، سازوکار شفافی تدوین می‌شود تا مجوز‌ها و پروانه‌های متقاضیانی که در مهلت قانونی اقدام اجرایی مؤثری انجام نداده‌اند، ابطال و زمین‌های تخصیص‌یافته به این طرح‌ها بازپس گرفته شود.

رجبی مشهدی گفت: این اقدام با هدف آزادسازی ظرفیت شبکه و اراضی مناسب برای سرمایه‌گذاران واقعی و جلوگیری از معطل‌ماندن منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود.

ایجاد درآمد از خدمات پشتیبانی شبکه و ذخیره‌ساز‌ها

وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تقویت سازوکار‌های قیمت‌گذاری در بورس انرژی و بازار برق افزود: قرار است امکان درآمدزایی برای نیروگاه‌هایی که قابلیت ارائه خدمات فنی به شبکه، از جمله تأمین توان راکتیو در ساعات اوج بار روز و شب، دارند یا از سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی استفاده می‌کنند، تقویت شود.

به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، هدف از این اقدام، ایجاد جریان درآمدی پایدار و جذاب برای ارائه‌دهندگان خدمات جانبی شبکه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازهاست.

انتشار اطلس ملی نقاط اولویت‌دار شبکه

رجبی مشهدیهمچنین از برنامه انتشار نقشه نقاط اولویت‌دار برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نصب سامانه‌های ذخیره‌سازی خبر داد و افزود: با همکاری شرکت توانیر و ساتبا، اطلس نقاط مناسب توسعه این نیروگاه‌ها با توجه به هزینه اتصال به شبکه و جلوگیری از محدودشدن تولید برق تهیه و منتشر می‌شود.

وی گفت: دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات شفاف درباره ظرفیت شبکه و محل‌های مناسب ساخت نیروگاه و نصب باتری، می‌تواند از معطل‌ماندن طرح‌ها در گلوگاه‌های شبکه جلوگیری کند.

تشکیل کارگروه فنی برای رفع موانع طرح‌ها

رجبی مشهدی با تأکید بر ضرورت تسریع در حل مشکلات اجرایی طرح‌ها افزود: برای رسیدگی به موانع مهندسی طرحها، آزمون‌های انطباق تجهیزات و استاندارد‌های حفاظتی، نشست‌های منظم هفتگی با حضور متخصصان شرکت توانیر، مدیریت شبکه برق ایران، ساتبا و نمایندگان بخش خصوصی برگزار می‌شود تا مشکلات هر طرح به‌صورت موردی بررسی و برطرف شود.

در پایان این نشست، اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز از رویکرد تعاملی وزارت نیرو در بازنگری کد شبکه استقبال کردند و این توافق‌ها را زمینه‌ای برای رفع موانع فنی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور دانستند.