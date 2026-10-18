به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، در مراسم رونمایی از سامانه جدید گفت‌و‌گو با کتاب، از تحولی بنیادین در روش‌های پژوهشی خبر داد و گفت: این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی است که امکان پرسش و پاسخ مستند با بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب اسلامی را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت که این سامانه، فرآیند پژوهش را از حالت جستجوی سنتی محتوا به حالت گفتگوی هوشمند با منابع تغییر می‌دهد.

حجت‌الاسلام بهرامی با توضیح عملکرد این سامانه گفت: پژوهشگران در این پایگاه می‌توانند با بیان ساده نیاز یا موضوع خود، از ۱۵۰ هزار اثر علمی و ۵۵ میلیون صفحه منابع اسلامی پرسش کنند.

وی با بیان اینکه سامانه به صورت دسته‌بندی شده و مستند، پاسخ‌ها را در قالب متن‌های مناسب به کاربر ارائه می‌دهد، گفت: تفاوت اصلی این سامانه با چت‌بات‌های عمومی، استناد دقیق به منابع است و در این سامانه، هر پاسخ با ارجاعات مشخص ارائه می‌شود و کاربر تنها با یک کلیک می‌تواند متن اصلی را در کتاب مشاهده کند؛ بنابراین دقت و اعتبار علمی در بالاترین سطح قرار دارد.

رئیس مرکز نور افزود: این سامانه که در حال حاضر رایگان است، از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند و برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه تبلیغ و آموزش، ابزاری بی‌بدیل محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://noorlib.ir/chatbot/ از این امکان جدید بهره‌مند شوند.