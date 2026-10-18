به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فراخوان نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های مختلف هنری را با رویکرد «هنر نوآور، خلاق و امیدآفرین» به شرح ذیل اعلام کرد.

۱- بخش رقابتی؛ طوبای زرین

در این بخش، آثار هنرمندان در رشته‌های اعلام‌شده و با محوریت دو موضوع «رنگ» و «ایران امروز» پذیرفته، بررسی و داوری می‌شوند.

الف- موضوع: رنگ

در این موضوع، آثاری مورد توجه قرار می‌گیرند که با بهره‌گیری خلاقانه و هنرمندانه از رنگ، به بیان مفاهیم، تجربه‌های حسی و دریافت‌های متفاوت بصری بپردازند و ظرفیت‌های بیانی و زیبایی‌شناختی رنگ را در آفرینش هنری به نمایش بگذارند.

ب- موضوع: ایران امروز

این موضوع به بازنمایی رخدادها، تجربه‌ها و تحولات اجتماعی و تاریخی ایران در سال‌های اخیر می‌پردازد. آثار مرتبط با موضوعاتی همچون جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقدامات تهاجمی از جمله بمباران و موشک‌باران، کودکان مظلوم میناب، شهدای گرانقدر ناو دنا، اقدامات دفاعی و نظامی، مشارکت و همبستگی مردمی، فعالیت‌های امدادی و درمانی، تلاش نیروهای خدمات شهری، آتش‌نشانان و پاکبانان، تشییع شهدا و آیین‌های وداع و سوگواری رهبر شهید، در چارچوب ضوابط جشنواره قابل ارائه هستند.

رشته‌های بخش رقابتی:

طراحی و نقاشی

طراحی‌گرافیک (پوستر، طراحی نشانه)

تصویرسازی

عکاسی

خوشنویسی (نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی‌خط)

نگارگری (نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تذهیب و تشعیر)

کارتون و کاریکاتور (موضوعی و چهره)

مجسمه‌سازی

سرامیک و آبگینه هنری

رسانه‌های هنری جدید (پرفورمنس، چیدمان، ویدیوآرت)

۲- بخش ویژه؛ هنر و زمانه

بخش ویژه «هنر و زمانه» با هدف معرفی و ارائه آخرین دستاوردهای هنری چهره‌های مطرح هنرهای تجسمی معاصر ایران برگزار می‌شود.این بخش بستری برای بازشناسی تجربه‌ها، رویکردها و دستاوردهای هنری چهره‌های اثرگذار هنرهای تجسمی و فراهم‌آوردن زمینه تعامل مخاطبان با جریان‌های خلاق و تأثیرگذار هنر معاصر ایران است. شیوه انتخاب هنرمندان، آثار و نحوه ارائه آن‌ها در این بخش، مطابق ضوابط اجرایی مصوب جشنواره تعیین و اعلام خواهد شد.

۳- بخش سرزمین من

این بخش به آثار هنرمندان در استانهای کشور با "موضوع آب" می پردازد و نحوه شرکت، ارائه آثار، گاهشمار و جوایز این بخش در قالب آیین نامه اجرایی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی جشنواره:

شرکت در جشنواره برای همه هنرمندان آزاد است. ثبت‌نام و ارسال اثر به منزله پذیرش ضوابط جشنواره و رأی هیئت داوران خواهد بود.

ثبت‌نام، درخواست شرکت و ارسال تصاویر آثار، صرفاً از طریق وبگاه رسمی جشنواره هنرهای تجسمی فجر به نشانی www.fajrtajasomi.ir امکان‌پذیر است.

مسئولیت اصالت آثار ارسالی و صحت اطلاعات ثبت شده‌ اثر در سامانه بر عهده‌ هنرمند است.

تکنیک، شیوه خلق و نحوه ارائه آثار آزاد است؛ مشروط بر آنکه اثر با ضوابط تخصصی رشته مربوط و الزامات نمایشگاهی جشنواره مطابقت داشته باشد.

محتوای آثار ارسالی باید با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد.

هر هنرمند می‌تواند در هر دو موضوع بخش رقابتی و در رشته‌های مختلف، مطابق ضوابط تخصصی هر رشته، شرکت کند.

حجم فایل هر اثر ارسالی باید حداقل یک و حداکثر هفت مگابایت و قالب آن JPG باشد؛ مگر در مواردی که در شرایط تخصصی رشته مربوط، ضابطه دیگری تعیین شده باشد.

انتخاب اولیه آثار رشته‌های طراحی گرافیک، تصویرسازی، عکاسی و کارتون و کاریکاتور بر اساس تصاویر بارگذاری‌شده در سامانه جشنواره انجام می‌شود. چاپ، آماده‌سازی و ارائه نمایشگاهی آثار منتخب این رشته‌ها بر عهده جشنواره است.

انتخاب آثار رشته‌های طراحی و نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی و سرامیک و آبگینه هنری در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، تصاویر آثار ارسالی در سامانه بررسی می‌شوند و در مرحله دوم، اصل آثار منتخب دریافت و پس از بررسی نهایی، آثار راه‌یافته به نمایشگاه تعیین می‌شوند.

ارسال و انتقال آثار به نمایشگاه و دریافت آن‌ها پس از پایان نمایشگاه، بر عهده هنرمند است.

دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال آسیب‌های احتمالی واردشده به آثار در جریان ارسال، حمل‌ونقل یا دریافت از طریق پست، پیک و سایر روش‌های مشابه ندارد. هنرمندان محترم شایسته است آثار خود را با بسته‌بندی مناسب و ایمن ارسال کنند.

برگزارکننده مجاز است از آثار پذیرفته‌شده در جشنواره، با ذکر نام هنرمند، در فعالیت‌های رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغاتی و نمایشگاهی داخل و خارج از کشور استفاده کند.

شایسته است شرکت‌کنندگان گزیده‌ای از سوابق هنری خود را در حداکثر ۳۰۰ کلمه در سامانه جشنواره بارگذاری کنند.

تصمیم‌گیری درباره موارد پیش‌بینی‌نشده در این فراخوان، در چارچوب ضوابط جشنواره، بر عهده دبیرکل جشنواره است.

شرایط تخصصی رشته‌های جشنواره:

۱- طراحی و نقاشی:

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. طول ضلع کوچک آثار نباید کمتر از ۵۰ سانتی‌متر باشد.

آثار منتخب نقاشی باید دارای کلاف یا چارچوب مناسب و قابلیت ارائه در فضای نمایشگاهی باشند. آثار منتخب طراحی باید قاب مناسب داشته باشند.

۲- طراحی گرافیک (پوستر و طراحی نشانه):

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. فایل‌های ارسالی باید در قالب JPG و دارای کیفیت لازم برای چاپ حرفه‌ای در ابعاد حداکثر ۱۰۰ در ۷۰ سانتی‌متر باشند.

۳- تصویرسازی:

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. فایل‌های ارسالی باید از کیفیت لازم برای چاپ حرفه‌ای در ابعاد حداکثر ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر برخوردار باشند.

۴- عکاسی:

هنرمندان می‌توانند آثار خود را به‌صورت تک‌عکس یا مجموعه‌عکس ارسال کنند. هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر، (شامل تک‌عکس، مجموعه‌عکس یا ترکیبی از هر دو)، ارائه کند.

هر مجموعه‌عکس می‌تواند شامل سه تا هفت عکس باشد. ثبت مکان و تاریخ هر اثر در سامانه جشنواره ضروری است.

ارائه عکس‌های ثبت‌شده با تلفن همراه، در صورت برخورداری از کیفیت مناسب و قابلیت چاپ نمایشگاهی، بلامانع است.

هنرمندان باید ترتیب موردنظر خود را برای ارائه عکس‌ها در مجموعه‌عکس، هنگام بارگذاری در سامانه رعایت کنند.

در صورت تأکید بر چیدمان خاص مجموعه‌عکس، ارسال تصویر یا طرح پیشنهادی چیدمان در سامانه جشنواره ضروری است.

ارسال اطلاعیه هنرمند(statement) برای مجموعه‌عکس الزامی است و نباید از ۳۰۰ کلمه تجاوز کند.

حداکثر فضای پیش‌بینی‌شده برای ارائه هر مجموعه‌عکس در نمایشگاه، حدود ۲۰۰ در ۴۰۰ سانتی‌متر است.

پردازش و ویرایش آثار باید با رویکرد انتخابی عکاس و ماهیت اثر متناسب باشد. درج اطلاعات اضافی از قبیل نام، امضا، نشان تجاری، تاریخ، حاشیه رنگی و موارد مشابه روی فایل ارسالی مجاز نیست.

۵- خوشنویسی:

این رشته در پنج گرایش نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی‌خط برگزار می‌شود. هر هنرمند می‌تواند حداکثر در دو گرایش و در مجموع با پنج اثر در این رشته شرکت کند.

آثار ارسالی باید از قابلیت ارائه در فضای نمایشگاهی برخوردار باشند.

شیوه ارائه اثر و بهره‌گیری هنرمندانه از آرایه‌هایی همچون تذهیب و تشعیر، در ارزیابی و کیفیت ارائه نمایشگاهی اثر مورد توجه قرار می‌گیرد.

۶- نگارگری:

این رشته در چهار گرایش نقاشی ایرانی، گل‌ومرغ، تذهیب و تشعیر برگزار می‌شود.

هر هنرمند می‌تواند حداکثر در دو گرایش و در مجموع با پنج اثر در این رشته شرکت کند.

آثار ارسالی باید از قابلیت ارائه در فضای نمایشگاهی برخوردار باشند.

۷- کارتون و کاریکاتور:

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. فایل‌های ارسالی باید از کیفیت لازم برای چاپ حرفه‌ای در ابعاد حداکثر ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر برخوردار باشند.

۸- مجسمه‌سازی:

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. ارسال بیانیه هنرمند(statement)، در حداکثر ۳۰۰ کلمه، الزامی است.

با توجه به الزامات ارائه نمایشگاهی، ارتفاع آثار حجمی نباید کمتر از ۳۰ سانتی‌متر و بیشتر از ۲۰۰ سانتی‌متر باشد. این رشته شامل مجسمه‌های نمایشگاهی با قابلیت ارائه در فضاهای داخلی است.

۹- سرامیک و آبگینه‌ هنری:

هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در این رشته ارائه کند. ارسال بیانیه هنرمند(statement)، در حداکثر ۳۰۰ کلمه، الزامی است.

آثار ارسالی باید از رویکرد و کیفیت هنری برخوردار باشند. آثار کپی‌شده، تکراری و تولیدات متعارف بازار که واجد ارزش و بیان هنری متناسب با جشنواره نباشند، پذیرفته نمی‌شوند.

۱۰- رسانه‌های هنری جدید:

هر هنرمند می‌تواند در مجموع با پنج اثر در این رشته شرکت نماید. این رشته رسانه‌های installation art، video art ، performance art را شامل می‌شود. تناسب ایده خلق اثر با مدیوم‌های هنری انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارسال بیانیه هنرمند(statement)، در حداکثر ۳۰۰ کلمه، الزامی است.

به هر یک از هنرمندانی که آثارشان در این بخش انتخاب می‌شود، با نظر هیئت داوران و دبیران مربوطه، مبلغی به عنوان کمک هزینه‌ آماده سازی و ارائه‌ اثر، پرداخت می‌شود.

در ویدئوآرت، آثار ویدئویی باید حداکثر ۱۰ دقیقه و حجم هر ویدئو حداکثر۳۰ مگابایت باشد. برای ارسال فایل‌های با حجم بالاتر با دبیرخانه جشنواره تماس گرفته شود.

در ویدئوآرت، فرمت ویدئو mp4 یا mpeg باشد.

درperformance art، ارسال شرحی از اجرا شامل مشخص کردن اجراگر/ها (performer)، مکان و زمان اجرا، نقش و کنش مخاطب، شرح کلی اثر از ابتدا تا انتها، وسایل و امکانات خاص و مدت زمان اجرا ضروری است.

جوایز و امتیازات جشنواره

۱. جوایز برگزیدگان بخش رقابتی؛ طوبای زرین

الف) موضوع: رنگ

برگزیدگان هر رشته: تندیس طوبای زرین؛ لوح افتخار؛ مبلغ ۲ میلیارد ریال.

آثار شایسته تقدیر در هر رشته، حداکثر دو اثر: لوح تقدیر؛ مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال.

ب- موضوع: ایران امروز

سه اثر برگزیده از مجموع آثار این موضوع: تندیس طوبای زرین؛ لوح افتخار؛ مبلغ ۲ میلیارد ریال برای هر اثر برگزیده.

اثر شایسته تقدیر در هر رشته: لوح تقدیر؛ مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال.

۲. امتیازات شرکت در جشنواره:

به هنرمندان راه‌یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت در جشنواره اعطا می‌شود.

آثار راه‌یافته به نمایشگاه در کتاب جشنواره (فیزیکی یا الکترونیکی)، منتشر خواهند شد.

ارکان جشنواره:

رئیس شورای سیاست‌گذاری: مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعضای شورای سیاست‌گذاری (به ترتیب حروف الفبا): قادر آشنا، مجتبی آقایی، جمشید حقیقت‌شناس، ابراهیم حقیقی، محمد خراسانی‌زاده، مینا صدری، بهرام کلهرنیا، علی منتظری، غلامحسین مقیمی، آیدین مهدی‌زاده، حسین میرزایی و سیدعباس میرهاشمی

دبیرکل جشنواره: سیدعباس میرهاشمی

دبیر اجرایی: جعفر واحدی

دبیران و اعضای هیات‌های انتخاب و داوران: متعاقبا اعلام خواهند شد.

گاه شمار:

اعلام فراخوان و شروع ثبت نام از طریق سایت: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار در سایت: شنبه ۲۱ آذر (حداکثر تا ساعت ۱۷)

انتخاب اولیه آثار: ۲۲ تا ۲۹ آذر

اعلام نتایج انتخاب اولیه در تمامی رشته‌ها: ۳۰ آذر

دریافت اصل آثار انتخاب شده از هنرمندان: ۵ تا ۱۲ دی

انتخاب نهایی آثار: ۱۳ تا ۱۹ دی

اعلام نتایج نهایی راه یافتگان به نمایشگاه در تمامی رشته‌ها: ۲۰ دی

آماده‌سازی نمایشگاه، چیدمان و نصب آثار: ۲۲ تا ۳۰ دی

برگزاری جشنواره:

بهمن‌ماه ۱۴۰۵

محل برگزاری: موزه‌ هنرهای معاصر تهران و سایر مراکز معتبر نمایشگاهی در تهران و استان‌ها

نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره هنرهای تجسمی فجر: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی، پلاک ۱۷

تلفن : ۶۶۹۴۶۹۱۰ و ۶۶۹۴۶۹۱۱