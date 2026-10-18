انتشارات دار المودة در شصت‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت، با مشارکت مؤسسه حفظ و نشر آثار شهید سید حسن نصرالله، به عرضه مجموعه‌ای از آثار و مکتوبات این شهید پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موضوعات کتاب‌های این غرفه، از سخنرانی‌ها و مواضع شهید نصرالله از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان شهادت و وصیت‌نامه و توصیه‌های مکتوب او، تا عاشورا، تفسیر قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) را در بر گرفته است. کتاب‌هایی با محور خاطرات جنگ و تاریخ شفاهی نیز از سوی مجموعه‌های «دار الثورة الإسلامیة» و «بیت الرواة» عرضه شده‌اند.

نمایشگاه مورد اشاره که از ۹ اکتبر آغاز شده و تا ۱۸ اکتبر ادامه دارد، میزبان حدود ۱۶۳ ناشر، از جمله ۲۳ ناشر عرب، است. برنامه‌های فرهنگی و ادبی آن نیز موضوعاتی، چون ادبیات، فلسفه، فناوری، میراث فرهنگی و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.

نمایشگاه کتاب لبنان پس از سال‌ها اختلاف میان دو نهاد برگزارکننده، باشگاه فرهنگی عربی و اتحادیه ناشران لبنان، با همکاری مشترک این دو نهاد درحال برگزاریست.

در کنار عرضه تازه‌ترین آثار، برنامه‌ای فرهنگی شامل حدود ۱۰۰ رویداد نیز در نمایشگاه کتاب بیروت، برگزار می‌شود. این برنامه نشست‌های فکری، سیاسی و ادبی، سخنرانی‌ها، دیدار با نویسندگان و رمان‌نویسان، شب‌های شعر و موسیقی، مراسم رونمایی و امضای کتاب و فعالیت‌های ویژه کودکان و دانش‌آموزان را در بر می‌گیرد.

از جمله برنامه‌های شاخص نمایشگاه، دیدار با «واسینی الاعرج» رمان‌نویس الجزایری درباره کتاب «الریمی‌تی... سرود‌های اخگر و آتش» و همچنین «جلال برجس» نویسنده اردنی، است. نشست‌هایی نیز به بررسی رمان عربی، تحولات نوشتار و ارتباط ادبیات با مسائل روز اختصاص دارد.

این نمایشگاه همچنین به مناسبت صدمین سالروز تولد «غسان توینی» روزنامه‌نگار و اندیشمند لبنانی، برنامه‌ای ویژه برگزار می‌کند که «مروان حماده»، «ناصیف حتی» و «فؤاد سنیوره» در آن حضور خواهند داشت. زندگی و اندیشه شیخ «صبحی صالح» اندیشمند لبنانی نیز به مناسبت صدمین سالروز تولدش مرور می‌شود.