به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان در این جلسه گفت: با توجه به گزارش امور آب و پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص مناطق غرب و جنوب استان از آبان شرایط افزایش بارش‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را داریم.

منصور شیشه فروش افزود: ادارات راهداری، بنیاد مسکن، شهرداری و دهیاری‌ها در اسرع وقت نسبت به تسطیح، بهسازی و اصلاح سازه‌های تقاطعی تا قبل از بارش‌ها اقدام کنند.

وی همچنین گفت: ۱۸۰ هزار هکتار مطالعات آبخیزداری در مناطق غرب استان اجرا شده و نیاز است ۵۰۰ هزار هکتار مطالعات جدید در این مناطق اجراشود.

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان اختصاص یافته که حدود ۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به مناطق غرب استان است.

شیشه فروش خواستار تقویت پایگاه‌های امداد و نجات و تجهیز آنها شد و از ادارات راهداری و شهرداری و دهیاری‌ها نیز خواست نسبت به آماده سازی تجهیزات و دپو شن و نمک اقدام کنند.

وی بیمه را تنها راهکار جبران خسارت دانست و گفت: زیرساخت‌های بهره‌برداران کشاورزی در استان باید با پیگیری بانک و مشارکت کشاورزان برای جبران خسارات احتمالی تحت پویش بیمه قرار گیرد.