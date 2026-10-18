مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از وصول بیش از ۸۷ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال جاری در استان خبر داد و گفت: در مجموع، ۸۰ درصد از درآمدهای عمومی مصوب استان در این بازه زمانی محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حبیب تربتی با اشاره به آخرین وضعیت عملکرد درآمدهای مالیاتی استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۸۷ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در آذربایجان‌غربی وصول شده که این رقم معادل ۷۳ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب برای این مدت است.

وی همچنین از وصول بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان در همین بازه زمانی خبر داد و افزود: با این میزان وصولی، ۸۰ درصد از درآمدهای عمومی مصوب استان محقق شده است که سهم عمده‌ای در تامین منابع مالی مورد نیاز استان دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با تاکید بر جایگاه کلیدی درآمدهای عمومی در اداره امور استان تصریح کرد: این درآمدها زمینه‌ساز اصلی اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی است. بهره‌گیری هدفمند از این منابع در رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش فرصت‌های شغلی و تسریع روند توسعه متوازن و پایدار نقش بسیار اثربخشی دارد.

تربتی در ادامه با تشریح جزئیات عملکرد سایر بخش‌های درآمدی استان بیان کرد: میزان وصولی سایر درآمدها در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۲۳ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال رسید که با تحقق ۱۲۸ درصدی، عملکردی فراتر از رقم مصوب را در این بخش به ثبت رساند.

وی در پایان بر استمرار تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر جهت وصول کامل درآمدهای عمومی و تحقق اهداف مصوب تاکید کرد و آن را پشتیبان اصلی برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی آذربایجان‌غربی برشمرد.