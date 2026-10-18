­رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفت: برای تسهیل تجارت باید سطح هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، افزایش پیدا کند؛ مدیریت واحد و منسجم بخش تجاری کشور، انتظار اصلی و خواسته همه فعالان اقتصادی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیده فاطمه مقیمی در سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با تشریح آخرین وضعیت تجارت بین این دو کشور افزود: بر اساس آمار‌های مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع تجارت ایران و گرجستان به حدود ۲۳۱ میلیون دلار رسیده است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به افزایش تجارت دوجانبه بین ایران و گرجستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته تاکید کرد: اگرچه مجموع تجارت دو کشور رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، اما این افزایش ناشی از افزایش واردات ایران از گرجستان است.

مقیمی درباره مهم‌ترین گروه‌های کالایی دارای ظرفیت صادراتی به گرجستان گفت: کاشی و سرامیک، محصولات ساختمانی، فرآورده‌های پلیمری، آهن و محصولات نیمه‌ساخته، میوه، سبزیجات و محصولات بهداشتی از جمله کالا‌های ایرانی هستند که امکان حضور در بازار گرجستان را دارند؛ با این حال، ظرفیت موجود در همه این گروه‌ها به صادرات بالفعل تبدیل نشده و محصولات ساختمانی سهم قابل‌توجهی در صادرات انجام‌شده داشته‌اند.

رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان، مشکلات نقل‌وانتقال پول را یکی از موانع اصلی فعالیت صادرکنندگان ایرانی دانست و افزود: صادرکنندگان پس از ارسال کالا با دشواری‌هایی برای انتقال وجوه حاصل از فروش به کشور مواجه می‌شوند. محدودیت‌های بانکی و مشکلات ناشی از قرار نداشتن ایران در شرایط عادی تعاملات مالی بین‌المللی، بازگشت ارز را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این وضعیت می‌تواند صادرکننده را در معرض مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی قرار دهد؛ زیرا با وجود انجام صادرات، انتقال پول به کشور به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، ضروری است سیاست‌گذار میان صادرکننده‌ای که برای بازگرداندن ارز با موانع واقعی بانکی و انتقال پول روبه‌روست و موارد تخلف، تمایز قائل شود و راهکار‌های عملی برای تسهیل بازگشت وجوه حاصل از صادرات در نظر بگیرد.

مقیمی همچنین بر ضرورت بازنگری در مسیر‌های حمل‌ونقل زمینی ایران به گرجستان تأکید کرد و گفت: صادرات زمینی از مسیر‌های قفقاز، ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود و هزینه‌های حمل، شرایط عبور از مرز‌ها و مقررات اعمال‌شده در این مسیر‌ها بر قدرت رقابت کالا‌های ایرانی اثر می‌گذارد. از این رو، بررسی مجدد هزینه‌های ترانزیت و مقررات مرزی و تقویت تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: توسعه صادرات به گرجستان صرفاً به ظرفیت تولید یا کیفیت کالا محدود نیست؛ بلکه امکان دریافت و انتقال پول، هزینه و زمان حمل‌ونقل و پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیز در تصمیم صادرکننده برای حضور در این بازار نقش دارد. در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی و حمل‌ونقل و پیگیری مسائل بانکی و مرزی باید به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه صادرات دنبال شود.