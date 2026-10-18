



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه هواداران باشگاه فجر خواستار رایگان شدن و یا کاهش قیمت بلیط بازی فجر بودند گفت: سازمان لیگ به باشگاه اعلام کرد : طبق پروتکل‌ها امکان رایگان شدن وجود ندارد و باشگاه می‌تواند قیمت را از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش داده و مابقی را باشگاه به سازمان لیگ پرداخت کند.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی از هواداران دعوت کرد تا با حضور پر شور در ورزشگاه پارس از تیم شهر خود حمایت کنند.

دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران در هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر فردا ، دوشنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۱۶‌:۴۵ دقیقه در ورزشگاه پارس برگزار می‌شود .