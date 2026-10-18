روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، فراخوان جشنواره بین‌المللی تئاتر ساحل جزیره کیش با هدف پیوند هنر‌های اجرایی با طبیعت و ظرفیت‌های ساحلی جزیره را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر ساحل جزیره کیش، افزود: جشنواره با رویکردی نوآورانه و با محوریت پیوند هنر نمایش با ساحل و دریا برگزار می‌شود و در آن، طبیعت به‌عنوان بخشی از ساختار اجرایی و روایت اثر مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباس نجاری با اشاره به آزاد بودن موضوع آثار، مشروط بر برخورداری از پیوندی معنادار با ساحل و دریا افزود: نمایش در ساحل، عکاسی تئاتر، کارگاه‌های آموزشی و تور هنری از بخش‌های این جشنواره است.

بر اساس تقویم جشنواره، نام نویسی متقاضیان از ۲ آبان آغاز می‌شود و علاقه‌مندان تا ۵ آذر فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

او افزود: نتایج بازبینی آثار نیز ۱۵ آذر اعلام خواهد شد.

نجاری گفت: گروه‌های متقاضی پس از تکمیل مراحل نام نویسی، کد رهگیری، نام اثر و نام کارگردان را به شماره ۰۹۲۳۳۳۶۳۷۲۰ پیامک کنند تا پیوند بارگذاری آثار برای آنان ارسال شود.

جشنواره بین‌المللی تئاتر ساحل جزیره کیش از ۲۲ تا ۲۵ آذر برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به گروه‌های منتخب برای حضور در این رویداد خدمات سفر و اقامت در کیش توسط دبیرخانه جشنواره ارائه می‌شود.