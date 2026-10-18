دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی، توسعه صادرات و هماهنگی سیاست‌های این صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت بازار نظام سلامت را از مسیر‌های تقویت توان فناورانه کشور دانست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولید داخل، اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی باید بر اساس میزان ساخت داخل، توانمندی فناورانه شرکت‌ها و ارزش افزوده ایجادشده طراحی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت خرید دانشگاه‌های علوم پزشکی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد که بازار نظام سلامت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فناوری‌های بومی داشته باشد؛ مشروط بر آنکه حمایت‌های دولتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که توان فناورانه و ارزش افزوده محصولات داخلی در اولویت قرار گیرد.

توسعه صادرات و تقویت جایگاه ایران در بازار‌های جهانی

قانعی توسعه صادرات و حرکت به سمت تراز تجاری مثبت در صنعت تجهیزات پزشکی را از اهداف مهم این حوزه برشمرد و بر ضرورت افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گفته وی، سیاست‌گذاری در این صنعت نباید صرفاً به تأمین نیاز‌های داخلی محدود بماند، بلکه باید زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی را نیز فراهم کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی همچنین مشارکت هدفمند در زنجیره‌های جهانی ارزش را ضروری دانست.

او ادامه داد: از این منظر، توسعه صنعت تجهیزات پزشکی الزاماً به معنای تولید تمام اجزای یک محصول در داخل کشور نیست؛ بلکه می‌توان با شناسایی ظرفیت‌های فناورانه داخلی و تعامل با شرکای خارجی، تولید قطعات و فناوری‌های منتخب را در کشور گسترش داد. این رویکرد می‌تواند زمینه انتقال دانش فنی، افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی ارزی را فراهم کند.

قانعی حل پایدار چالش‌های صنعت تجهیزات پزشکی را نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های تولید، واردات، نگهداشت، توسعه فناوری و تعاملات بین‌المللی دانست.

وی همچنین بر اهمیت هوشمندسازی تجهیزات پزشکی و توسعه مدل‌های اقتصادی برای نگهداشت این تجهیزات تأکید کرد. توجه به این موضوعات، در کنار حمایت هدفمند از تولید داخل و ایجاد پیوند مؤثر میان بازار و انتقال فناوری، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، مدیریت ارزبری و تقویت توان فناورانه کشور کمک کند.

بر اساس این رویکرد، ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی به سیاست‌هایی نیاز دارد که هم‌زمان به ظرفیت تولید داخلی، نیاز‌های نظام سلامت، انتقال فناوری و فرصت‌های صادراتی توجه کنند. تقویت تولید فناورانه و افزایش ارزش افزوده داخلی نیز از محور‌های اصلی دستیابی به جایگاهی رقابتی‌تر در بازار‌های بین‌المللی این صنعت به شمار می‌روند.