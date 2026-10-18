طرح جامع آب فارس با هدف تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها و مدیریت هوشمند مصرف به تصویب رسید و رسماً وارد فاز اجرا شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طرح جامع مدیریت منابع آب استان فارس» با هدف مقابله با خشکسالی‌های پی‌درپی، کسری مخازن زیرزمینی و مدیریت یکپارچه مصرف، در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار فارس تصویب و از سند راهبردی آن رونمایی شد.

سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در این نشست با تشریح ضرورت اجرای این طرح راهبردی اظهار کرد: وقوع خشکسالی‌های مداوم، افت شدید تراز آبخوان‌ها، کاهش کمی و کیفی آب‌های سطحی و وجود ذی‌نفعان متعدد در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست، تدوین یک سند جامع و الزام‌آور را برای آینده پایدار آب استان اجتناب‌ناپذیر کرده بود.

وی با اشاره به شکاف عمیق بهره‌وری اقتصادی آب در کشور در مقایسه با استاندارد‌های جهانی افزود: این طرح بر مبنای تکالیف برنامه هفتم توسعه، تعادل‌بخشی و حکمرانی هوشمند آب تدوین شده و برای نخستین‌بار در فرایند مطالعاتی آن، از توسعه مدل جهانی WEAP (برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب) و اتصال به «رصدخانه هوشمند آب» استفاده شده است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس با بیان اینکه فرایند مطالعاتی این طرح از شهریور ۱۴۰۲ و پیش از الزامات برنامه هفتم آغاز شده بود، تصریح کرد: تدوین این سند حاصل بیش از ۴۰ هزار نفرساعت کار کارشناسی، بهره‌گیری از نظرات جوامع محلی، اساتید دانشگاهی و مشارکت فعال تشکل‌های کشاورزی و سمن‌ها طی دو سال گذشته است.

بدری تأکید کرد: این طرح ضمن شبیه‌سازی سناریو‌های گوناگون، زمینه را برای حسابداری ملی آب و هم‌افزایی همه‌جانبه میان تمام مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی فراهم می‌سازد تا از بحران‌های آبی و افت انرژی در استان جلوگیری شود.