مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با وجود شدت آسیب‌ها، عملیات آواربرداری در حدود دو ماه و با ثبت رکورد‌های مطلوب در زمان اجرا و رعایت الزام‌های ایمنی انجام شد و اکنون بازسازی تأسیسات با پیشرفت مطلوبی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی با اشاره به اولویت بازگرداندن ردیف‌های تولید گاز به چرخه بهره‌برداری بیان کرد: تلاش می‌کنیم با وجود سنگینی و دشواری کار، بخشی از ظرفیت تولید را تا فصل سرما به چرخه بازگردانیم.

وی با اشاره به بازدید سرپرست وزارت نفت از روند اجرای طرح‌های بازسازی افزود: این طرح‌ها با تأمین مالی بانک‌ها در منطقه اجرا می‌شوند و در جریان بازدید، برخی چالش‌های موجود بررسی و با تصمیم‌های اتخاذشده، برای رفع آنها اقدام شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌های اتخاذشده، روند بازسازی پالایشگاه‌ها شتاب بیشتری بگیرد و زمینه بازگشت سریع‌تر ظرفیت‌های تولید گاز فراهم شود.