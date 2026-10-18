به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نقی پور مدیرکل دامپزشکی استان در استان همدان گفت: ۶ واحد کشتارگاه صنعتی دام وجود دارد و جزو استان‌های هستیم که هیچ کشتارگاه سنتی نداریم.

وی گفت: روزانه بیش از ۲۰ تن گوشت قرمز از کشتارگاه‌های صنعتی استان کشتار ووارد بازار مصرف میشود.

نقی پور افزود: قبلاً در بازدید از این واحد توسط ناظرین ما ۱۱ مورد مشکلات ثبت شده که امروز با حضور دادستان همه آنها مورد بررسی قرار گرفت خوشبختانه همه رفع شد.