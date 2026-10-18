شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه‌های خارجی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «فرار از زندان»، «دوران کهن»، «رودخانه برفی» و «اسب سیاه»، گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین مجموعه های زیر کدام است؟

۱. «فراز از زندان»

۲. «دوران کهن»

۳. «رودخانه برفی»

۴. «اسب سیاه»

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.