مدیرعامل آبفا اهواز: در شش ماهه اول امسال ۲۶۸ هزار و ۳۷۵ آزمون کیفیت بر روی آب شرب اهواز و شهر‌های اطراف انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی اظهار کرد: این آزمون های کیفیت علاوه بر اهواز در شهر‌های باوی، حمیدیه و کارون انجام شده است.

وی تصریح کرد: طی این دوره، ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ آزمون کلرسنجی با هدف کنترل میزان کلر باقی‌مانده و اطمینان از اثربخشی فرآیند گندزدایی انجام شد. همچنین ۱۰۶ هزار و ۴۳۹ آزمون کدورت‌سنجی برای ارزیابی شاخص‌های فیزیکی آب و بررسی عملکرد فرآیند‌های تصفیه در مناطق شهری و روستایی اجرا شد.

وی عنوان کرد: در شش‌ماهه نخست سال، ۸ هزار و ۷۲۰ آزمون تخصصی شامل آزمون‌های باکتریولوژی، بیولوژی و کلستریدیوم پرفرنژنس با هدف ارزیابی وضعیت میکروبی آب، شناسایی احتمالی آلودگی‌ها و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه کنترل شاخص‌های شیمیایی آب اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۳۵ هزار و ۲۲۰ آزمون شیمیایی برای بررسی پارامتر‌های مؤثر بر کیفیت آب، از جمله اسیدیته (pH)، سختی، قلیائیت، هدایت الکتریکی، نیترات و سایر شاخص‌های مرتبط انجام شد. همچنین ۱۹۶ آزمون کربن آلی کل (TOC) به‌منظور ارزیابی ترکیبات آلی موجود در آب و بررسی وضعیت کیفی و عملکرد فرآیند‌های تصفیه صورت گرفت.

وی عنوان کرد: کنترل مستمر کیفیت آب و رعایت الزامات بهداشتی، از اولویت‌های اصلی این شرکت در راستای صیانت از سلامت شهروندان است.