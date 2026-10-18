شهرستان نمین با ۷۵۰ هکتار اراضی باغی که بخش عمده آن به باغ‌های سیب اختصاص دارد، از ظرفیت‌های مهم تولید محصولات باغی در استان اردبیل به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد جباری، رئیس تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین گفت: مقدار کل تناژ تولیدی شهرستان سالانه بیش از ۴ هزار تن سیب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که محصول عمده باغات این شهرستان محسوب می‌شود.

رئیس تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین، با اشاره به ظرفیت باغداری این شهرستان اظهار کرد: شهرستان نمین بالغ بر ۹۰۰ هکتار باغ مثمر و غیر مثمر دارد که بیش از ۷۵۰ هکتار از این سطح را باغات مثمر شامل می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محصولات باغی این شهرستان افزود: محصولات باغی نمین عمدتاً شامل سیب، گلابی، آلبالو، گیلاس و زردآلو است که در کنار سیب، تنوع باغ‌های این شهرستان را شکل می‌دهند.

رئیس تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین با اشاره به حجم تولید محصولات باغی ادامه داد: مقدار کل تناژ تولیدی شهرستان سالانه بیش از ۴ هزار تن سیب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که محصول عمده باغات این شهرستان محسوب می‌شود.

جباری یادآور شد: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود در حوزه باغداری، توسعه باغات مثمر و توجه به ارقام پربازده می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی و بهبود معیشت باغداران شهرستان نمین ایفا کند.