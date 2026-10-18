به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودروی پراید در محدوده خیابان جشنواره، تیم عملیاتی کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس شناسایی و دستگیری عامل سرقت را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مأموران با بررسی دوربین‌های مداربسته محدوده وقوع جرم و تطبیق تصاویر با بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‌دار، موفق به شناسایی متهم شدند. بررسی سوابق نشان داد این فرد از سارقان حرفه‌ای و دارای سابقه کیفری است و هنگام وقوع سرقت با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار داشته است.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: پس از شناسایی متهم، اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات وی در دستور کار مأموران قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد متهم به یکی از شهر‌های شمالی کشور رفته است، اما پس از بازگشت به تهران و حضور در محدوده تهرانپارس، مأموران محل تردد او را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیرش کردند.

سرهنگ ضرونی گفت: بررسی‌های تخصصی نشان داد خودرویی که متهم با آن تردد می‌کرد، همان پراید سرقتی موضوع پرونده بوده که پلاک خودروی دیگری روی آن نصب شده بود.

وی افزود: تحقیقات نشان داد متهم پس از سرقت خودرو، آن را به یکی از شهر‌های شمالی کشور منتقل کرده و با سرقت پلاک خودرویی دیگر و نصب آن روی پراید، قصد داشته هویت واقعی خودرو را پنهان کند و مانع شناسایی آن از سوی پلیس شود.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: متهم علاوه بر سرقت خودرو، به سرقت لوازم و محتویات خودرو‌ها نیز اقدام می‌کرد. در بازرسی از مخفیگاه وی در پارکینگ ساختمان محل سکونتش، یک دستگاه پراید سرقتی با پلاک جعلی و مقادیری اموال مشکوک به سرقت، از جمله چهار حلقه رینگ و لاستیک، تعدادی جعبه ابزار، زنجیر چرخ و سایر لوازم کشف شد.

وی افزود: تاکنون هفت نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند و متهم نیز به جرائم ارتکابی اعتراف کرده است. اموال کشف‌شده برای شناسایی مالکان و بررسی ارتباط احتمالی آنها با سایر پرونده‌های سرقت در حال بررسی است.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال ارتکاب جرائم دیگر ادامه دارد.