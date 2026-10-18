مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از افزایش سهم استفاده از کارت سوخت آزاد در جایگاه‌های استان به ۳۵ درصد و فراتر رفتن آن از میانگین کشوری خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت با توجه به رکوردزنی مصرف بنزین در آذربایجان غربی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احمد مجرد افزود: میزان استفاده از کارت سوخت آزاد که پیش‌تر در استان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اکنون به ۳۵ درصد رسیده است که این رقم از میانگین کشوری بالاتر قرار دارد؛ با این حال، فرآیند صدور کارت سوخت المثنی نیز با سرعت پیگیری شده و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت صادر می‌شود.

وی با اشاره به رکوردشکنی مصرف بنزین در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: در حال حاضر میانگین مصرف روزانه بنزین در آذربایجان‌غربی به ۴.۵ میلیون لیتر و مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز به یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه درباره وضعیت مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) در استان گفت: روزانه حدود ۲.۵ میلیون لیتر نفت‌گاز در بخش‌های مختلف استان (به‌جز نیروگاه‌ها) مصرف می‌شود؛ این در حالی است که نیروگاه‌های ارومیه و خوی به‌تنهایی در مجموع روزانه نزدیک به ۸ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند که این رقم، حدود چهار برابر مصرف کل بخش‌های دیگر استان است.

مجرد وضعیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در انبارهای شرکت را در سال جاری مطلوب توصیف کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۶۵ هزار خانوار در مناطق مختلف استان مصرف‌کننده نفت سفید هستند که سهمیه سوخت آن‌ها به‌صورت دوره‌ای شارژ می‌شود؛ از ابتدای امسال تاکنون نیز سه دوره سهمیه این خانوارها شارژ شده و این روند استمرار خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه سهمیه پایه سوخت ماهانه خودروها ۱۱۰ لیتر است، بر لزوم توجه جدی شهروندان به مدیریت مصرف سوخت تأکید کرد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در پایان پیرامون توزیع سوخت پاک و ویژه‌تر در مرکز استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بنزین سوپر در دو جایگاه مشخص شامل «فلکه آبیاری» و «چی‌چست (فلکه زنجیر)» در شهر ارومیه عرضه می‌شود و شهروندان می‌توانند برای تامین سوخت خودروهای خود به این مراکز مراجعه کنند.