مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: در ماه‌های مهر و آبان کمبود دارو کاهش یافته است.

وی افزود: به جز داروهای مورد نیاز بیماران اعصاب و روان تقریباً بقیه داروهای مورد نیاز کشور تأمین شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: داروهایی که حمل و نقل آن نیاز به شرایط ویژه دارد نیز به زودی با هماهنگی‌های لازم وارد کشور خواهد شد.

وی در ادامه افزود: اقلام غذایی مورد نیاز کشور نیز تأمین شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت ۱۰ قلم کالای غذایی به کشورهای یگر صادر می‌شود.

پیرصالحی درباره برگشت خوردن برخی اقلام غذایی صادراتی نیز افزود: این اقلام بر اساس قوانین کشور مقصد نیاز به تایید سازمان غذا و داروی ایران نداشت اما پس از صدور بررسی‌های لازم در مقصد بازگشت داده شد.

شناسنامه‌دار شدن زمین‌های کشاورزی، راهکار کنترل باقیمانده سموم در محصولات غذایی

مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه با تأکید بر نقش غذا در سلامت عمومی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بیماری‌ها با مسائل مرتبط با غذا و تغذیه ارتباط دارد و ازاین‌رو، پیشگیری و توجه به سلامت مواد غذایی باید از اولویت‌های نظام سلامت باشد.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی غذا با عنوان نوآوری امروز، تغذیه فردا افزود: بهره‌گیری از دانش، فناوری و راهکار‌های نوآورانه در حوزه غذا زمانی ارزشمند است که به ارتقای سلامت مردم و بهبود وضعیت تغذیه جامعه منجر شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت تأمین غذای سالم تصریح کرد: در شرایط دشوار کشور و با توجه به تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی، امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی هر دو اهمیت ویژه‌ای دارند و باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیرصالحی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تأمین کالا‌های اساسی گفت: واگذاری اختیارات به استانداران و فعال‌سازی مسیر‌هایی مانند کولبری و ته‌لنجی با هدف تسهیل تأمین نیاز‌های مردم انجام شده است؛ بااین‌حال، تسهیل تأمین کالا نباید به نادیده گرفتن الزامات سلامت محصولات منجر شود.

وی افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید ضمن همکاری برای تأمین به‌موقع مواد غذایی و جلوگیری از وقفه در زنجیره تأمین، بر رعایت استاندارد‌های سلامت و اجرای ضوابط نظارتی نیز تأکید داشته باشند؛ چراکه تأمین کالا به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های جامعه نیست و سلامت محصولات نیز باید تضمین شود.

معاون وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق استاندارد‌های غذایی اظهار کرد: استاندارد‌های تدوین‌شده ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارند و رعایت آنها نیازمند جدیت و دقت کافی است. همچنین باید با تسریع در اجرای استاندارد‌ها و تقویت ظرفیت‌های آزمایشگاهی، زمینه حفظ ایمنی مواد غذایی فراهم شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت اصلاح رفتار‌های تغذیه‌ای جامعه گفت: اطلاع‌رسانی علمی درباره غذای سالم و شیوه صحیح مصرف آن باید تقویت شود تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری درباره انتخاب و مصرف مواد غذایی تصمیم بگیرند و نیاز‌های تغذیه‌ای روزانه خود را به‌درستی تأمین کنند.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت روش‌های علمی‌تر در نظارت بر غذا خاطرنشان کرد: باید کنترل‌های پیشینی تقویت شود و با استفاده از ظرفیت ثبت و شناسنامه‌دار شدن محصولات و نظارت‌های پسینی، نمونه‌برداری‌ها و بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی به شکل هدفمندتری انجام گیرد.

وی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را کنترل باقیمانده سموم و آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی دانست و گفت: با وجود انجام نمونه‌برداری‌ها و بررسی‌های مختلف، مشخص نبودن منشأ برخی محصولات، استفاده مؤثر از نتایج پایش‌ها برای کنترل آلودگی‌ها را محدود می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: نتایج بررسی‌های بازار از نظر آماری اهمیت دارد و وضعیت محصولات عرضه‌شده را نشان می‌دهد، اما برای کنترل مؤثرتر آلودگی‌ها باید منشأ تولید محصولات نیز مشخص باشد. شناسنامه‌دار شدن زمین‌های کشاورزی که در قانون پیش‌بینی شده و آیین‌نامه آن نیز به تصویب دولت رسیده است، می‌تواند امکان شناسایی منشأ محصولات و کنترل دقیق‌تر باقیمانده سموم و آلاینده‌ها را فراهم کند.

پیرصالحی ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو، اجرای این برنامه تا پایان برنامه پیش‌بینی‌شده محقق شود و افزود: رعایت حدود مجاز باقیمانده سموم و آلاینده‌ها باید با جدیت دنبال شود تا سلامت محصولات کشاورزی و مصرف‌کنندگان تضمین شود.

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه، ایجاد تعامل مؤثر میان دستگاه‌های مختلف برای تأمین مستمر غذا و رعایت الزامات سلامت و ایمنی مواد غذایی است. خروجی این جلسات باید به همکاری عملی دستگاه‌ها و صیانت از سلامت مردم منجر شود.