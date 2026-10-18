بیشترین رطوبت در شبانه روز گذشته در آبادان با ۹۴ درصد به ثبت رسیده است، رطوبت هوا در آبادان و خرمشهر طی امروز یکشنبه ۲۶ مهر کاهش می یابد اما این کاهش رطوبت موقتی است.

کاهش موقت رطوبت هوا در آبادان و خرمشهر طی امروز یکشنبه ۲۶ مهر

کاهش موقت رطوبت هوا در آبادان و خرمشهر طی امروز یکشنبه ۲۶ مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طبق جدول ثبت رطوبت در خوزستان بیشترین رطوبت نسبی در بین شهرهای استان در آبادان با ۹۴ درصد به ثبت رسیده است.

بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تغییر سوی جریانات است که بتدریج طی امروز سبب کاهش رطوبت در استان خواهد شد. اما از اواخر روز دوشنبه دوباره با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی خواهیم بود.

تا روز پنجشنبه بدلیل عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست. تا روز سه‌شنبه تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۵ و کمینه دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

نقشه حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته (بر حسب درصد) - ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان

فهرست حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته: از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۶

آبادان: ۹۴.۰

شوش: ۷۸.۰

کشاورزی اهواز: ۷۷.۰

شادگان: ۷۴.۰

گتوند: ۷۴.۰

هندیجان: ۷۴.۰

ایذه: ۷۰.۰

صفی آباد دزفول: ۶۸.۰

بندر ماهشهر: ۶۶.۰

هویزه: ۶۳.۰

بستان: ۶۲.۰

اهواز (فرودگاه): ۵۹.۰

بهبهان: ۵۹.۰

شوشتر: ۵۸.۰

رامشیر: ۵۴.۰

امیدیه: ۵۳.۰

مسجدسلیمان: ۵۰.۰

رامهرمز: ۴۸.۰

لالی: ۴۸.۰

دزپارت: ۴۵.۰

آغاجاری: ۴۰.۰

حسینیه: ۳۸.۰

هفتکل: ۳۱.۰

میانگین رطوبت سطحی: ۶۰.۱

کمترین حداکثر رطوبت نسبی: ۳۱.۰ درصد (هفتکل)

تعداد ایستگاه‌های هواشناسی: ۲۳ ایستگاه