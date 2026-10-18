دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار داشت: امسال در مبارزه قاطع با قاچاق کالا و سوخت اقدامات مهمی انجام شده و کشفیات حاصل‌شده در این حوزه بسیار قابل توجه و اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوذر خدری با اشاره به هوشمندسازی فرآیند‌های بازرسی در محور‌های مواصلاتی افزود: راه‌اندازی دستگاه آشکارساز کامیونی و کانتینری (ایکس‌ری) در محور مواصلاتی دشتستان و مرکز ایست و بازرسی شهید صلاحی، با حمایت ویژه استاندار بوشهر و تعامل فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی استان محقق شده و این اقدام نقش مهمی در مقابله مؤثر با قاچاق و تسریع در بازرسی محموله‌های تجاری و قانونی ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های ضربتی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت بیان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی، انسداد گلوگاه‌های انحراف فرآورده‌های نفتی در استان و اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، با جدیت تمام در دستور کار کمیسیون قرار دارد و اجازه داده نخواهد شد عده‌ای با تاراج سوخت و کالا‌های اساسی، به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب وارد کنند.