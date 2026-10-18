به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی گلوبال نیوز، به گفته چندین منبع نظامی، در پی انفجار و آتش‌سوزی در پایگاه نظامی وین رایت کانادا، دست کم هفت نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

راشاتودی نیز در گزارشی از انفجار در پایگاه نظامی کانادا در آلبرتا تصویر منتشر کرد.

دیوید مک‌گینتی وزیر دفاع ملی کانادا، شنبه شب هنگامی که به تلفات گسترده در پایگاه نظامی در مرکز آلبرتا اشاره کرد، گفت "من نمی‌توانم چنین حادثه‌ای را در خاطرات اخیر به یاد بیاورم. این یک وضعیت بسیار بسیار فعال و حساس است.

منابع متعدد نیرو‌های مسلح کانادا به گلوبال نیوز گفتند که حدود ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت گرینویچ، در تمرینی آموزشی یک گلوله جنگی به خط لوله گاز یا چاه گاز در این پایگاه اصابت کرد و باعث انفجار شد.

سپس آتش‌سوزی آغاز و گسترش یافت و باد‌های تند با سرعت تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت به آن دامن زدند، به طوری که بخش بزرگی از آلبرتا روز شنبه تحت هشدار باد قرار گرفت.

پایگاه هوایی وین رایت یکی از شلوغ‌ترین پایگاه‌های آموزش نظامی کانادا است که بیشتر برای آموزش سربازان و آماده‌سازی واحد‌ها برای عملیات رزمی استفاده می‌شود.

همچنین این پایگاه محل مرکز آموزش مانور کانادا است که واحد‌های نظامی را برای عملیات مشترک در شرایط واقعی میدان نبرد آماده می‌کند و مرکز آموزش لشکر سوم کانادا که آموزش‌های اولیه پیاده‌نظام را ارائه می‌دهد.

مرکز مراقبت‌های ویژه آلبرتا اعلام کرد که اورژانس در محل حضور داشته و خدمات درمانی و حمل و نقل مربوط به اورژانس را در پایگاهی که در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی ادمونتون واقع شده است، ارائه می‌دهد.

آمبولانس هوایی STARS اعلام کرد که به عنوان بخشی از یک واکنش چند سازمانی، عصر امروز تعدادی امدادگر از پایگاه‌های ادمونتون و ساسکاتون خود را به اورژانس مربوط در منطقه وین رایت اعزام کرده است.

مک‌گینتی گفت با کمال تأسف خبر کشته و زخمی شدن افراد را در نتیجه "حادثه‌ای در این پایگاه" به اشتراک گذاشته است.

مک‌گینتی گفت "در این لحظه، ما با خانواده‌ها و همه کسانی که تحت تأثیر این رویداد غم‌انگیز قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی می‌کنیم و می‌خواهم به ویژه از امدادگران و همه کسانی که در این زمان بسیار دشوار کمک‌رسانی کردند، تشکر کنم. " مک‌گینتی گفت نیرو‌های مسلح کانادا، وزارت دفاع ملی و دولت فدرال در روز‌های آینده اطلاعات بیشتری برای ارائه خواهند داشت.

دین لوید نماینده پارلمان آلبرتا، گفت که شنیده است پس از انفجار و آتش‌سوزی در این پایگاه "تلفات قابل توجهی" رخ داده است.

لوید، که نماینده حوزه انتخابیه غرب ادمونتون است، در یک پست در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواست برای سربازان و خانواده‌هایشان دعا کنند.

به گفته شهرداری وین رایت، که شنبه شب یک مرکز هماهنگی اضطراری تأسیس کرد، آتش‌سوزی در پایگاه به دلیل باد‌های شدید در حال گسترش بود.

حدود ساعت ۷ بعد از ظهر، به‌روزرسانی‌ای منتشر شد که نشان می‌داد آتش‌سوزی در جنوب وین رایت، اوایل روز از حصار پایگاه عبور کرده و به طور فعال مدیریت می‌شود. منطقه آتش‌سوزی فعال در جنوب جاده تاون‌شیپ ۴۴-۰ قرار داشت. این منطقه اعلام کرد که منابع آتش‌نشانی از حوزه‌های قضایی مختلف به طور فعال در حال پاسخگویی هستند.

FIRMS (سیستم اطلاعات آتش‌نشانی ناسا برای مدیریت منابع) آتش‌سوزی‌های فعال را به کمک ماهواره ردیابی می‌کند و مجموعه‌ای از آنها را در روز شنبه، درست در جنوب شرقی شهر وین رایت، نشان می‌دهد.

شنبه آخرین روز رأی‌گیری پیش از موعد قبل از همه‌پرسی روز دوشنبه آلبرتا بود و آتش‌سوزی باعث شد یکی از شعب رأی‌گیری زودتر از موعد بسته شود.

ستاد انتخابات آلبرتا اعلام کرد که آتش‌سوزی که از نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شده بود، به دلیل باد‌های شدید به سرعت گسترش یافته و به شهرداری رسیده و محل رأی‌گیری زودهنگام در مجتمع انتخاباتی وین رایت را تحت تأثیر قرار داده است.

رأی‌دهندگان در حوزه انتخابیه ۸۶ به دو محل رأی‌گیری زودهنگام دیگر در Border Inn در لویدمینستر، حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال شرقی، و Vermilion Elks Hall که حدود ۶۵ کیلومتری شمال Wainwright قرار داشت، هدایت شدند.

ستاد انتخابات آلبرتا اعلام کرد که صندوق‌های رأی و وسایل مربوط به وین رایت به طور ایمن در حال انتقال هستند.

دانیل اسمیت نخست وزیر نیز این حادثه را تأیید کرده و گفته است "آتش‌سوزی قابل توجه و غم‌انگیزی" در پایگاه هوایی وین رایت رخ داده است.

نخست وزیر در پستی در رسانه‌های اجتماعی افزود که این حادثه بسیاری از پرسنل نظامی را تحت تأثیر قرار داده است.

او افزود که مقامات این ایالت با دولت فدرال و نخست وزیر در تماس هستند.

مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با تمام مردان و زنان شجاع آسیب دیده ابراز همدردی می‌کند.

پیر پویلیور، رهبر اپوزیسیون رسمی و نماینده پارلمان از بتل ریور-کروفوت، پیامی منتشر کرد و گفت "همه برای وین رایت دعا کنید. حادثه جدی‌ای رخ داده که باعث آتش‌سوزی در پایگاه هوایی وین رایت شده است. از آتش‌نشانان شجاع و امدادگرانی که برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. "

پویلیور گفت که با نخست وزیر و وزیر دفاع صحبت کرده است تا حمایت خود را از همه افراد حاضر در پایگاه و جامعه ابراز کند.

پویلیور گفت "از همه افراد حاضر در منطقه می‌خواهم که در جای امن بمانند، دستورالعمل‌های اضطراری محلی را دنبال کنند و جاده‌ها را برای امدادگران باز نگه دارند. "

راشاتودی نیز در گزارشی از انفجار در پایگاه نظامی کانادا در آلبرتا تصویر منتشر کرد.