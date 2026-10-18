به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست تخصصی با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر و زارع شاهی، مدیر نماز و عترت اداره‌کل آموزش و پرورش استان، برگزار شد و ابعاد مختلف برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، دبیرخانه برگزاری جشنواره «مصباح‌الهدی» در سال جاری به شهرستان اشکذر واگذار شد. در ادامه، برنامه ریزی‌های لازم جهت کیفیت بخشی به آیین افتتاحیه، نحوه اجرای مراسم و همچنین تنظیم و تدوین شیوه نامه اجرایی مسابقات انجام گرفت.

شایان ذکر است پویش سال جاری این جشنواره با محوریت معرفی زندگانی و شناخت سیره عملی امام هادی (ع) دنبال خواهد شد.