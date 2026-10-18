به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات قهرمانی اسکواش تیمی آسیا از ۳ تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در بخش مردان با چهار بازیکن در این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

سپهر اعتمادپور، سمیع‌الله قاصدآبادی، مجتبی کفیری و محمد چنگانیان چهار ملی‌پوش اسکواش ایران هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت. هدایت تیم ملی ایران نیز بر عهده محسن غلام‌نژاد است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ملی‌پوشان ایران قرار است حدود یک هفته پیش از آغاز رقابت‌ها و احتمالاً پنجم آبان راهی پاکستان شوند تا ضمن آشنایی با شرایط میزبانی و فضای مسابقات با آمادگی بیشتری در این رویداد قاره‌ای حاضر شوند.

در این دوره از رقابت‌ها هند یکی از غایبان مهم مسابقات خواهد بود.

گفتنی است آخرین دوره مسابقات قهرمانی تیمی آسیا به میزبانی مالزی برگزار شد، اما تیم ملی ایران به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و شرایط ناشی از آن نتوانست در این رقابت‌ها شرکت کند.