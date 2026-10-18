المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای با شعار «تحصیل، تهذیب، ورزش» همزمان با سراسر کشور و در هفته تربیت‌بدنی و سلامت در مدارس استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اجرای سه‌ساله این طرح گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با هدف افزایش نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

رسول شیدایی افزود: دانش‌آموزان در قالب این المپیادها و در رشته‌های مختلف ورزشی، علاوه بر فعالیت بدنی، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، تلاش و پشتکار را تمرین می‌کنند.

وی تأکید کرد: میدان ورزش فرصتی برای تقویت ارزش‌های تربیتی و پرورش روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان است.