به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با افزایش بهره وری آب در استان خشک و کم آب مرکزی ۱۰ هزار تن ماهی قزل آلا تولید می‌شود.

حسن اکبری مدیر شیلات استان نرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: پرورش ماهی سردآبی همزمان با فصل کشاورزی در ۴۵۰ استخر دومنظوره استان آغاز می‌شود.

حسن اکبری افزود: به منظور افزایش بهره وری آب در استخر‌های دومنظوره ذخیره آب کشاورزی امسال ۱۷ میلیون بچه ماهی رها سازی شده که پیش بینی می‌شود در فصل صید که اواسط پائیز آغاز می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن ماهی قزل آلا صید شود.



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