دبیر کمیته ساحلی فدراسیون تنیس، گفت: تنیسور‌های ساحلی کیش در چهار دوره مسابقات ۲۰۰ امتیازی کشور، با کسب ۸ عنوان قهرمانی و ۷ عنوان نایب‌قهرمانی، خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کسری حجازی افزود: نمایندگان کیش در چهار دوره این رقابت‌ها، حضوری قدرتمند داشتند و در مجموع بخش‌های آقایان و بانوان، موفق به کسب ۲۳ عنوان از مجموع ۳۲ جایگاه اول و دوم شدند.

او افزود: در بخش آقایان، بازیکنان کیش ۴ عنوان قهرمانی و ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و در بخش بانوان نیز ۴ عنوان قهرمانی و ۳ عنوان نایب‌قهرمانی کسب کردند، آماری که بیانگر توانمندی ورزشکاران کیش و جایگاه قابل‌توجه تنیس ساحلی کیش در سطح رقابت‌های کشوری است.

حجازی گفت: امیرعلی بنده‌نژاد، فرهان اهرزاده، سالار ریاحی، علیرضا رضایی و فربد فتاح در بخش آقایان و یاسمن حیدری، نازنین انواری، نیکی ثابتی، یلدا حیدری و ساره هژبر در بخش بانوان، از جمله ورزشکارانی بودند که با کسب عناوین برتر، برای جزیره کیش افتخارآفرینی کردند.

دبیر کمیته ساحلی فدراسیون تنیس، این نتایج را نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران کیش و روند رو به رشد تنیس ساحلی در کیش دانست و تأکید کرد: تداوم حضور موفق بازیکنان کیش در رقابت‌های ملی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند این رشته و ضرورت حمایت از مسیر توسعه آن است.

او با قدردانی از تلاش‌های میلاد کی‌مرام، رئیس کمیته ساحلی فدراسیون تنیس، در برگزاری و توسعه این رقابت‌ها در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری منظم تورنمنت‌های کشوری و ارتقای سطح کمی و کیفی آنها، نقش مهمی در توسعه تنیس ساحلی کشور و فراهم‌کردن فرصت حضور و رقابت ورزشکاران در سطح ملی دارد.