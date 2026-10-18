در دومین نشست تخصصی رفع موانع شرکت های دانش بنیان و نوآور، از حل مشکل اختلاف حقوقی بانکی بین یک شرکت تا کمک به یک شرکت نوپا برای اخذ مجوزهای تولید انبوه محصول، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در جلسه امروز موانع توسعه و مشکلات ۶ شرکت دانش بنیان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی مرتبط برگزار شد.

محمود اسپانلو افزود: باز شدن گره اختلاف حقوقی بین یکی از شرکت‌ها با بانک صادرات و کمک به توسعه و تسریع در روند دریافت مجوز‌ها و تجاری سازی یک محصول دانش بنیان در حوزه کشاورزی از دستاور‌های جلسه امروز بود.

هفته گذشته نیز در نخستین جلسه تخصصی بررسی مشکلات این شرکت ها، مسائل ۶ شرکت دانش بنیان بررسی شد.

در گلستان ۷۹ شرکت نوآور و دانش بنیان زیر مجموعه‌ی پارک علم و فناوری فعالیت می‌کنند.