­ مرحله نخست رویداد ملی «سرو ایران» با محوریت شناسایی استعداد‌ها و ایده‌های تخصصی طراحی لباس در دو حوزه «مد میهن» و «مد مقاومت» و با پایان فرایند داوری آثار به پایان رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور و به مدیریت پروژه نرگس بامداد، با هدف شناسایی ظرفیت‌های خلاقانه، حمایت از ایده‌های نوآورانه و توسعه طرح‌های تخصصی در حوزه طراحی لباس برگزار شد.

در مرحله نخست، آثار و ایده‌های ارائه‌شده در دو حوزه «مد میهن» و «مد مقاومت» مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند و با پایان این مرحله، زمینه ورود به فاز دوم رویداد فراهم شد.

مرحله دوم رویداد ملی «سرو ایران» با تمرکز بر شتاب‌دهی به ایده‌ها و طرح‌های منتخب، توسعه ظرفیت‌های تجاری و ایجاد بستر‌های مناسب برای عرضه و فروش آثار طراحی لباس دنبال خواهد شد.

این مرحله با هدف ایجاد پیوند میان خلاقیت، تولید و بازار، زمینه تبدیل ایده‌های تخصصی به محصولات قابل عرضه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه طراحی لباس را فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان، طراحان و شرکت‌کنندگان می‌توانند برای اطلاع از زمان آغاز فاز دوم و جزئیات برنامه‌های پیش‌رو، اطلاعیه‌های کانال رسمی رویداد ملی «سرو ایران» را دنبال کنند.