به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید دزفولی‌نژاد گفت: بر اساس اطلاعات حاصل از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، عدد شاخص کیفی هوا برای شهر کرمانشاه در ساعت ۱۰ صبح امروز۱۱۸ ا اعلام شد که این عدد بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی گفت: این افت کیفیت هوا ناشی از تجمع آلاینده‌ها در سطح شهر بوده و به تدریج با نزدیک شدن به اواسط روز، از غلظت آلاینده‌ها کاسته می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در سایر ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا وضعیت استاندارد گزارش شده است.