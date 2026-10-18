مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان از نقش‌آفرینی راهبردی رسانه استانی در ارتقای شاخص‌های کیفی، فرهنگ سازی عمومی و جهش تولیدات خراسان جنوبی قدردانی کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان با تجلیل از تداوم نگاه تخصصی و مسئولانه شبکه خاوران به استاندارد سازی گفت: پررنگ شدن موضوعات مرتبط با استاندارد در برنامه‌های رسانه ملی و استانی، نقش چشمگیری در افزایش آگاهی آحاد جامعه، ارتقای کیفیت تجهیزات و در نهایت بالا رفتن سطح کیفیت زندگی مردم داشته است.

بذری با اشاره به بازخورد‌های ملموس و مثبت برنامه‌های رسانه استانی بر مخاطبان افزود: هدف مشترک ما تولید و عرضه محصولاتی باکیفیت و ممتاز در خراسان جنوبی است که بتواند در سطح ملی بدرخشد.

وی از اقدامات ماندگاری همچون ایران جان خراسان جنوبی که سبب افزایش سطح آگاهی عمومی، بهبود کیفیت تولیدات و افتخارآفرینی تولیدکنندگان بومی در سطح کشور شد قدردانی کرد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به افتخارآفرینی تولیدکنندگان شاخص استان گفت: در سال جاری تولیدکنندگان نمونه‌ای در استان داشتیم که در رقابت‌های ملی و کشوری حائز رتبه‌های برتر شدند؛ از صداوسیما تقاضا داریم آیین تجلیل از این نخبگان تولیدی را به‌صورت زنده پوشش دهد، چرا که این رخداد رسانه‌ای انگیزه و نشاط صنعتی سایر واحد‌های تولیدی استان را دوچندان خواهد کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: موضوع استاندارد همواره با سلامت و امنیت جامعه پیوند مستقیم دارد و هر حوزه‌ای که با سلامت مردم گره خورده باشد، بی‌تردید در صدر اولویت‌های رسانه استانی قرار می‌گیرد.

آینه دار تبیین مداوم عملکرد و اقدامات نظارتی استاندارد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و افزود: استاندارد باید بیش از گذشته در جامعه و بطن زندگی مردم جریان داشته باشد و ضرورت دارد نظارت‌های کیفی و اقدامات اثربخش این حوزه با شفافیت به مردم اطلاع رسانی شود تا آگاهی عمومی ارتقا یابد که در همین راستا، شبکه خاوران آمادگی کامل دارد تا با حضور مستمر کارشناسان استاندارد در طول سال در برنامه‌های متنوع سیما و صدا، برای ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی گام بردارد.

وی با اشاره به عزم رسانه برای برند سازی از توانمندی‌های بومی خراسان جنوبی گفت: هر کارآفرین و واحد تولیدی افتخارآفرین در خراسان جنوبی، یک سوژه جذاب و امیدبخش برای آنتن رسانه ملی است و آمادگی کامل داریم تا با معرفی این الگو‌های موفق صنعتی، درخشش بیش از پیش ظرفیت‌های ممتاز خراسان جنوبی را هموار سازیم.