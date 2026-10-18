مستند‌های «همه آنچه من دارم»، «موهبت الهی»، «تفرش»، «بال‌های تالاب»، «چشم‌هایی که دید»، «قصه‌های آب، میقان»، «نقش زیگلر» و «سکون»، از شبکه‌های دو و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «همه آنچه من دارم» با روایت داستان زندگی و هنرآفرینی یک پیرمرد اهل شهر سنجان، از شبکه دو پخش می شود.

این مستند روایتگر زندگی و تلاش‌های حاج عبدالله، پیرمردی از شهر سنجان واقع در جنوب غربی اراک در استان مرکزی است که داستانی دیدنی و زیبا از هنر سنتی ساخت گیوه‌های سنتی را به تصویر می‌کشد. این اثر در چارچوب رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزیِ ایران» تلاش می‌کند تا جلوه‌هایی از اصالت، فرهنگ و پیشه مردمان این خطه را به مخاطبان معرفی کند.

مستند «همه آنچه من دارم» امروز ساعت ۱۴:۱۵ پخش می‌شود.

شش مستند با موضوع تاریخ، فرهنگ، طبیعت، مفاخر و ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی، در هفته استان مرکزی هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شوند.

مستند «موهبت الهی»، امروز به زندگی سردار شهید محمد پاکپور و مرور ابعاد زندگی و فعالیت‌های او اختصاص دارد.

مستند «تفرش» دوشنبه ۲۷ مهر، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این شهرستان را معرفی می‌کند و به توانمندی‌های آن در حوزه کشاورزی، صنایع‌دستی و طرح‌های عمرانی می‌پردازد.

مستند «بال‌های تالاب» سه‌شنبه ۲۸ مهر، مخاطبان را با تالاب میقان در نزدیکی اراک و گونه‌های مختلف پرندگان و حشرات این زیست‌بوم آشنا می‌کند.

مستند «چشم‌هایی که دید» چهارشنبه ۲۹ مهر، روایتی از زندگی دکتر محمود حسابی، پیشینه خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی او از زبان فرزندان و شاگردانش ارائه می‌دهد.

مستند «قصه‌های آب، میقان» پنجشنبه ۳۰ مهر، به روایت زندگی مردم درگیر با کم‌آبی و بی‌آبی و چالش‌های ناشی از کمبود منابع آبی می‌پردازد.

همچنین مستند «نقش زیگلر» جمعه اول آبان، فراز و فرود‌های فعالیت شرکت سوئیسی زیگلر در زمینه صادرات فرش اراک را بررسی می‌کند.

هجدهمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری محمد صحرانورد می‌پردازد، هنرمندی که با تکیه بر فنون سنتی فلزکاری، به دنبال خلق آثاری با بیان و نگاهی معاصر است.

برای محمد صحرانورد، سنت در هنر فلزکاری پایان راه نیست، بلکه زمینه‌ای برای تجربه، نوآوری و خلق شیوه‌های تازه است. این هنرمند با سال‌ها فعالیت در حوزه قلمزنی، دواتگری، برجسته‌کاری و ساخت احجام فلزی، فنون گوناگون را متناسب با هر اثر به کار می‌گیرد و گاه با افزودن روش‌های نو، به میراث کهن فلزکاری بیانی امروزی می‌بخشد.

فعالیت صحرانورد به خلق آثار هنری محدود نمی‌شود. او سال‌ها در زمینه پژوهش هنر‌های فلزی ایران فعالیت کرده و با تألیف کتاب «خودآموز فنون قلمزنی»، دانش و تجربه خود را در اختیار علاقه‌مندان این هنر قرار داده است. تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پرورش نسل‌های مختلف هنرجویان نیز بخشی از تلاش او برای انتقال این میراث به آیندگان است.

مستند «سکون» از مجموعه «دست‌آفریده‌ها» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی حمید قدرتی، امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.