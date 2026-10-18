رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از اعزام حدود ۳۰ هزار دانشجو از سراسر کشور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور و منطقه میناب در قالب اردو‌های راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هادی قاسمی در مراسم اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور گفت: دانشجویان در این اردوها با حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و شنیدن روایت‌های رزمندگان و راویان، با تاریخ و حماسه‌های این دوران آشنا می‌شوند.

وی با اشاره به حضور دانشجویان استان‌های فارس و زنجان در همدان افزود: این دانشجویان سفر خود را از استان همدان آغاز کرده‌اند و در ادامه، از مناطق عملیاتی غرب کشور، از جمله شهرستان‌های مریوان و سنندج، بازدید خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور بیان کرد: روایت خاطرات پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس از برنامه‌های این اردوهاست تا دانشجویان با تجربه‌ها و نقش‌آفرینی رزمندگان در مناطق عملیاتی بیشتر آشنا شوند.

قاسمی با اشاره به مدت برگزاری اردوها گفت: این سفرها با توجه به فاصله استان‌ها تا مناطق عملیاتی، در قالب برنامه‌های سه تا پنج‌روزه برگزار می‌شود و امسال، علاوه بر مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور، راهیان نور میناب نیز به‌صورت ویژه در برنامه قرار دارد.

اردوهای راهیان نور دانشجویی با هدف آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس و بهره‌مندی از روایت‌ها و معارف این دوران برگزار می‌شود.