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دیشب در مناطق مختلف استان اردبیل تجمع های شبانه همچنان برقرار بود شرکت کنندگان در این تجمع ها اعلام کردند که همچنان پای وطن ایستاده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اهالی استان بار دیگر با حضور در میدان بیعت پرچم به دست گرفته و بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از راه شهدا و رهبر شهید تاکید کردند.
خیل عظیمی از خانوادهها، مردان، زنان و جوانان شرکت کننده در تجمعات شبانه استان اردبیل ، از روزها و ماههای اول در این اجتماعات حضور دارند و برخیها حتی یک شب این گردهمایی چشمگیر را ترک نکردهاند.