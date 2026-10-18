به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اهالی استان بار دیگر با حضور در میدان بیعت پرچم به دست گرفته و بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از راه شهدا و رهبر شهید تاکید کردند.

خیل عظیمی از خانواده‌ها، مردان، زنان و جوانان شرکت کننده در تجمعات شبانه استان اردبیل ، از روز‌ها و ماه‌های اول در این اجتماعات حضور دارند و برخی‌ها حتی یک شب این گردهمایی چشمگیر را ترک نکرده‌اند.