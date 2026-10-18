به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نصرالله کوهستانی گفت: ۶۸ دانش آموز مدرسه استثنائی شهید اصغری فومن رایگان معاینه شدند و خدمات رایگان دندانپزشکی، بینایی‌سنجی و شنوایی سنجی با همکاری قرارگاه محرومیت زدائی ارتش، شبکه بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان فومن دریافت کردند.

وی افزود: همچنین ۶۸ بسته بهداشتی و حمایتی از سوی قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بین خانواده‌های این دانش آموزان توزیع شد.