به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از قلع‌وقمع ۸ هزار و ۷۱۵ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی این شهرستان در مهرماه امسال خبر داد.

معصومه صفری اوریمی گفت: این اقدام در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف جلوگیری از تخریب زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و مقابله با ساخت‌وساز‌ها و تفکیک‌های غیرمجاز انجام شد.

وی افزود: در این مدت، ۲۰ مورد تفکیک و پلاک‌بندی غیرمجاز اراضی شالیزاری به مساحت ۴ هزار مترمربع و ۱۵ مورد تفکیک و پلاک‌بندی غیرمجاز اراضی باغی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع شناسایی و در چارچوب مقررات قانونی با آنها برخورد شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: همچنین ۶ مورد احداث بنای غیرمجاز به مساحت ۲۱۵ مترمربع شناسایی و اقدامات قانونی برای قلع‌وقمع آنها انجام شد. در این مدت، تخلفات مربوط به دیوارکشی‌های غیرمجاز به طول ۱۵۰ متر نیز در جریان عملیات حفاظتی پیگیری شد.

صفری اوریمی، روستا‌های شیخ‌رجه، جوجاده ارطه، میانرود و میکلا را از مناطق اجرای این اقدامات اعلام کرد و گفت: تغییر کاربری غیرمجاز می‌تواند موجب کاهش سطح زیرکشت، خروج زمین‌ها از چرخه تولید محصولات کشاورزی و کاهش ظرفیت تولید در آینده شود.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها افزود: مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیرو‌های گشت حفاظت از اراضی، شناسایی و پیگیری تخلفات را ادامه می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از مالکان اراضی کشاورزی خواست پیش از هرگونه احداث بنا، تفکیک و پلاک‌بندی یا اجرای طرح‌های مشمول تغییر کاربری، ضوابط قانونی را بررسی و مجوز‌های لازم را دریافت کنند.