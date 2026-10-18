به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: از یک متخلف استخراج رمز ارز در شهرستان بستک ۱۷ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و این فرد ۱۶۵ میلیارد ریال جریمه شد.

سیامک ابراهیمی افزود: این متخلف در یکی از روستا‌های شهرستان بستک با استفاده غیرقانونی از برق، رمز ارز استخراج می‌کرد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک با اشاره به پیامد‌های استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز گفت: فعالیت این دستگاه‌ها بدون مجوز قانونی و استفاده غیرمجاز از برق، افزون بر تحمیل هزینه به شبکه توزیع برق، می‌تواند موجب افزایش فشار بر زیرساخت‌های برق‌رسانی و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان شود.

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ابراهیمی با اشاره به سنگین بودن مجازات‌های قانونی در این حوزه، گفت: افرادی که بدون دریافت مجوز‌های لازم و با استفاده غیرقانونی از برق، رمزارز استخراج می‌کنند، افزون بر تشکیل پرونده قضایی، با جریمه‌های مالی سنگین و سایر ضمانت اجرا‌های قانونی متناسب با نوع تخلف مواجه خواهند شد.