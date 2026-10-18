با هدف توانمندسازی جوانان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار مسابقات مهارت آموزی سربازان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین سپاه فتح استان گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه استان، در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری و در ۱۲ رشته برگزار می‌شود.

سرهنگ برومند زاده افزود: تعمیر خودرو‌های سبک، سخت‌افزار تلفن همراه، نصب، تجهیز و تعمیر لوازم خانگی، آمادگی جسمانی و حفاظت فیزیکی، از جمله رشته‌های این رقابت‌هاست.

وی افزود: سربازان در بدو ورود به خدمت، متناسب با علاقه و استعداد خود، دوره‌های مهارتی را در یگان‌های خدمتی می‌گذرانند و در این مسابقات، توانمندی‌های آنان در رشته‌های مختلف سنجیده می‌شود.

وی ادامه داد: شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای مهارت‌های تخصصی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال پس از پایان خدمت، از اهداف برگزاری این رقابت‌هاست.