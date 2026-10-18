برگزاری مسابقات مهارت آموزی سربازان کهگیلویه و بویراحمد
با هدف توانمندسازی جوانان و آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار مسابقات مهارت آموزی سربازان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
سرهنگ برومند زاده افزود: تعمیر خودروهای سبک، سختافزار تلفن همراه، نصب، تجهیز و تعمیر لوازم خانگی، آمادگی جسمانی و حفاظت فیزیکی، از جمله رشتههای این رقابتهاست.
وی افزود: سربازان در بدو ورود به خدمت، متناسب با علاقه و استعداد خود، دورههای مهارتی را در یگانهای خدمتی میگذرانند و در این مسابقات، توانمندیهای آنان در رشتههای مختلف سنجیده میشود.
وی ادامه داد: شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای مهارتهای تخصصی و فراهمکردن زمینه اشتغال پس از پایان خدمت، از اهداف برگزاری این رقابتهاست.
سرهنگ برومند زاده اضافه : در پایان نیز نفرات برتر در سطوح مختلف مورد تقدیر و تشویق قرار میگیرند تا دوران سربازی، علاوه بر تجربه خدمت، فرصتی برای یادگیری، مهارتاندوزی و ساختن آیندهای بهتر باشد.