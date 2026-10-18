تیم منتخب کیک‌بوکسینگ ایران با کسب ۲ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز به کار خود در مسابقات جام جهانی پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب کیک‌بوکسینگ ایران (WAKO) با ۱۲ فایتر زن و مرد در دو بخش رینگی و تاتمی در مسابقات جام جهانی شرکت کرد و در پایان نمایندگان کشورمان ۲ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز کسب کردند.

رقابت‌های فوق با حضور حدود ۳۰۰۰ مبارز از ۵۴ کشور جهان در تاشکند ازبکستان برگزار شد.

نتایج نمایندگان ایران در بخش مردان به این شرح است:

مجید عشقی صابر پور منفی ۸۴ مدال برنز در کیک لایت

محمود نعمتی منفی ۹۴مدال نقره کیکی لایت و برنز پوینت فایت

سعید اسمعیلی مثبت ۹۴مدال طلا کیک لایت و نقره لایت کنتاکت

پارسا ابراهیمی منفی ۶۹

ارشیا کیماسی منفی ۶۹

امیر علی شهبازی منفی ۶۳مدال نقره بخش سنتی

آرمان محسنی مهر منفی ۷۹

امیر علی فتح الله زاده مثبت ۹۴مدال برنز لایت کنتاکت

نتایج نمایندگان بانوان در این مسابقات به این شرح است:

سیده نسیبه میرشهیدی منفی ۶۰مدال نقره لایت کنتاکت

نرگس رنجبر منهای مدال برنز ۵۰ کیک لایت

آنیتا تمجید یامچلو منفی ۶۵دو مدال طلا کیک لایت و لایت کنتاکت

آیناز مهدی اوغلی مثبت۷۰مدال نقره کیک لایت و برنز لایت کنتاکت