پتروشیمی پردیس از راه‌اندازی دوباره فاز یک و فعالیت فاز‌های یک و دو با ۸۰ درصد ظرفیت تولیدی خبر داد؛ بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، فاز یک این شرکت از ۲۵ مهر ۱۴۰۵ دوباره وارد مدار تولید شده است.

فاز‌های یک و ۲ پتروشیمی پردیس با ۸۰ درصد ظرفیت به مدار تولید بازگشت

فاز‌های یک و ۲ پتروشیمی پردیس با ۸۰ درصد ظرفیت به مدار تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاز یک تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس از ۲۵ مهر ۱۴۰۵ دوباره وارد مدار شده است و فاز‌های یک و دو شرکت پتروشیمی پردیس با ۸۰ درصد ظرفیت تولیدی فعالیت می‌کنند.

بازگشت فاز یک به چرخه تولید، زمینه استفاده بیشتر از زیرساخت‌های عملیاتی این شرکت را فراهم می‌کند و می‌تواند به تداوم تولید و عرضه محصولات پتروشیمی پردیس کمک کند.

راه‌اندازی دوباره این فاز در آغاز سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۶، از تحولات عملیاتی شرکت پتروشیمی پردیس با نماد «شپدیس» به شمار می‌رود؛ موضوعی که روند تولید این شرکت را در کانون توجه سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار داده است.