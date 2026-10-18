پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران؛
فیلم کوتاه فرصتی برای گفتوگوی فرهنگهاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد را جلوهای از فرهنگ و اندیشه ایرانی دانست که در روایت جهانی معنا مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و ستاد خبری چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، متن پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این رویداد به شرح زیر است:
به نام خالق هستیبخش
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، جلوهای از فرهنگ و اندیشه ایرانی است که در روایت جهانی معنا مییابد.
فیلم کوتاه فرصتی برای گفتوگوی فرهنگهاست؛ جایی که کلمه و تصویر، پیام انسانیت را از ایران به جهان میرساند.