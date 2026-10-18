پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛

فیلم کوتاه فرصتی برای گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد را جلوه‌ای از فرهنگ و اندیشه ایرانی دانست که در روایت جهانی معنا می‌یابد.