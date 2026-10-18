برای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مسافران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از مهروموم و تعلیق ۵۹ واحد اقامتی و همچنین تعلیق یا لغو پروانه ۱۴ دفتر خدمات مسافرتی متخلف در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۷۳ مورد تخلف فنی و تخصصی در تأسیسات گردشگری استان شناسایی و ثبت شده است که در نتیجه نظارت‌های مستمر، ۵۹ مورد تعلیق و مهرو موم واحدهای اقامتی و همچنین ۱۴ مورد تعلیق یا لغو پروانه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به عمده‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در این حوزه تصریح کرد: بیشترین تخلفات واحدهای گردشگری مربوط به تمدید نکردن به‌موقع پروانه بهره‌برداری، نقص در ثبت آمار، جابجایی محل فعالیت و رعایت‌نکردن دقیق مقررات تورگردانی بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده از تأسیسات گردشگری استان را در این بازه زمانی ۲۷۴ مورد عنوان کرد و گفت: در همین رابطه و برای پیشگیری از تخلفات، ۱۱۸ مورد تذکر کتبی و ۱۴۳ مورد اخطار به مدیران واحدهای متخلف ابلاغ شده است.

صفری درباره میزان و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی گفت: در این مدت، ۵۱ شکایت از طریق سامانه سراسری ۰۹۶۲۹ و ۲۴ شکایت نیز به‌طور مستقیماً از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان دریافت شده که به تمامی آن‌ها رسیدگی و اقدامات قانونی لازم انجام گرفته است.

او با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به شکایات گردشگران در استان کمتر از ۱۵ روز است، خاطرنشان کرد: شهرستان‌های ارومیه و خوی بیشترین تعداد شکایات حوزه گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان، نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای گردشگری، پیگیری قاطع تخلفات و پاسخگویی سریع به مطالبات و شکایات مسافران را از خطوط قرمز و محورهای اصلی فعالیت این اداره کل برشمرد.