اردوی شاد و پربار کتابخوانی در منطقه عشایرنشین اسفراین برگزار شد تا کودکان و خانواده‌های عشایر قهرمانلو، با تجربه روزی به‌یادماندنی در کنار یار مهربان از خدمات فرهنگی و آموزشی بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در راستای توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی تمامی اقشار جامعه به منابع مطالعاتی، کتابداران شهرستان اسفراین به همراه کارشناسان ستادی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و کتابخانه سیار آوای فرهنگ بجنورد، با استقبال گرم و صمیمانه خانواده‌های عشایر میهمان عشایر غیور قهرمانلو در جوار قلعه بلقیس شدند.

در این اردوی فرهنگی، برنامه‌های متنوع و شادابی از جمله قصه‌گویی، کارگاه کلاژ، ساخت بادبادک و مسابقه ورزشی وسطی اجرا شد که شور و نشاط مضاعفی را به کودکان و نوجوانان عشایر هدیه داد و لبخند را بر لبانشان نشاند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این اردو، نگاه جامع به نیاز‌های جامعه عشایری بود؛ در همین راستا، با حضور کارشناسان شبکه بهداشت روستای جوشقان (منطقه مجاور)، کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با تب مالت و همچنین مشاوره‌های روانشناسی برای اهالی برگزار شد تا در کنار تغذیه روح با کتاب، به سلامت جسم و روان خانواده‌ها نیز توجه شود.