به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۶ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«روزنامه اکسپرس»

- وزارت اطلاع رسانی پاکستان ادعای استفاده آمریکا از خاک این کشور برای اقدام علیه ایران را تکذیب کرد.

- وال استریت ژورنال مدعی شد ایران برای حملات انصارالله به عربستان اطلاعات فراهم می‌کند.

- اسماعیل بقایی: ایران در حملات انصارالله به عربستان نقشی ندارد.

- وزیر دارایی پاکستان: نیاز‌های انرژی کشور تا ماه نوامبر تامین شده است.

«روزنامه نوای وقت»

- نخست وزیر پاکستان: اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا با وجود دشواری، در راستای منافع کشور و ملت بود.

- اعتراضات در فرانسه از کنترل خارج شد؛ آتش سوزی ساختمان‌ها و بازداشت ۱۲۰۰ معترض

- انصارالله مدعی سرنگونی یک فروند بالگرد پیشرفته آپاچی عربستان شد.

- ارتش پاکستان در پاسخ به تیراندازی از افغانستان، مواضع طالبان را هدف قرار داد؛ چند نیروی طالبان کشته شدند.

«روزنامه دنیا»

- ایران از تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز خبر داد.

- نخست وزیر اسپانیا: جنگ اخیر خاورمیانه ۱۰۰ میلیارد یورو به شهروندان اروپایی خسارت زده است.

- وزیران فدرال پاکستان: پیوند دادن وضعیت اضطراری به تصرف منابع معدنی تاسف بار است.

- احسن اقبال: نخستین فضانورد پاکستان ۲۵ نوامبر به فضا می‌رود.

مهمترین عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- نخست‌وزیر چین: پکن آماده تضمین پیشرفت باکیفیت راه‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان است.

- نخست‌وزیر چین از افزایش سرمایه‌گذاری در ازبکستان خبر داد.

- کنفرانس جهانی طب سنتی در پکن برگزار شد.

- وزیر خارجه ایران: تهران آماده گفت‌و‌گو بر پایه احترام متقابل و تضمین‌های معتبر است.

- ایران از تعلیق موقت تردد مرزی و مبادلات با پاکستان خبر داد.

- سپاه پاسداران ایران از انفجار دومین نفتکش پس از برخورد با مین در تنگه هرمز خبر داد.

روزنامه چاینا دیلی

- چین خواستار توقف خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری شد.

- پکن بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا تأکید کرد.

- چین در حال بررسی محدودیت‌های تازه صادرات فناوری‌های هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی است.

- شرکت‌های آمریکایی برای هشتمین سال متوالی بزرگ‌ترین فضای نمایشگاهی را در نمایشگاه واردات چین در اختیار خواهند داشت.

- چین در آستانه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، آماده‌سازی شنژن را سرعت بخشیده است.

- راه‌آهن جدید منطقه‌ای، ارتباط بازار‌های چین و کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا را تقویت می‌کند.

- چین خواستار همکاری بیشتر با اروپا برای تقویت روابط تجاری شد.

روزنامه گلوبال تایمز

- چین در برابر ادعا‌های فیلیپین درباره فعالیت‌های پژوهشی دریایی پکن در دریای چین جنوبی موضع گرفت.

- پکن هشدار داد که قطع ارتباطات نظامی مستقیم چین و فیلیپین خطر سوءبرداشت و تشدید تنش را افزایش می‌دهد.

- چین پیشنهاد کنترل صادرات ۴۰ فناوری پیشرفته را در چارچوب حفاظت از امنیت ملی مطرح کرد.

- چین از اتحادیه اروپا خواست برای حل اختلافات تجاری رویکردی سازنده‌تر در پیش بگیرد.

- نشست حکمرانی جهانی در چین با محور اصلاح نظام بین‌الملل برگزارمی شود.

- چین و کره شمالی با افتتاح پل مرزی جدید، مسیر‌های ارتباطی و تجاری خود را گسترش دادند.

- پژوهشگران چینی از کشف فسیل پرنده‌ای متعلق به دوره ژوراسیک خبر دادند که دیدگاه‌های پیشین درباره تکامل پرندگان را به چالش می‌کشد.

سی‌جی‌تی‌ان

- وزیر خارجه ایران بر آمادگی تهران برای گفت‌و‌گو با تضمین‌های معتبر تأکید کرد.

- سپاه پاسداران ایران از انفجار نفتکش پس از برخورد با مین در تنگه هرمز خبر داد.

- چین بر حمایت قاطع از حقوق ملی مشروع فلسطینیان تأکید کرد.

- وزیر خارجه چین با رئیس‌جمهور کرواسی دیدار کرد؛ دو طرف بر تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

- کره شمالی از آزمایش یک سامانه اژدر پرسرعت و هدایت‌شونده خبر داد.

- چین از اتحادیه اروپا خواست برای حل اختلافات تجاری همکاری کند.

- نقش چین در توسعه مسیر‌های ریلی منطقه‌ای و پیوند اقتصادی با کشور‌های جنوب شرق آسیا.

روزنامه مردم

- لی چیانگ در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی طب سنتی ۲۰۲۶ سخنرانی کرد.

- نخست‌وزیر چین با همتای ازبکستانی خود درباره همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

- رئیس‌جمهور کرواسی با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد.

- تاکید رهبر چین بر ضرورت تقویت وحدت ملی و همبستگی میان اقوام

- نشست تبادل نیروی انسانی و استعداد‌های منطقه شمال شرق آسیا در شنیانگ.

- افتتاح تالار اپرای بزرگ شانگهای.

- دستاورد‌های ورزشکاران چینی در رقابت‌های سه‌گانه جهان مورد توجه قرار گرفت.

خبرگزاری اقتصادی کای‌شین

- پیشنهاد چین برای کنترل صادرات فناوری‌های هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی

- تقویت صادرات چین در شرایط فشار‌های تجاری خارجی

- افزایش نقش فناوری‌های پیشرفته در تولید صنعتی چین

- سیاست‌های حمایت از مصرف داخلی چین در شرایط چالش‌های رشد اقتصادی همچنان اهمیت دارد.

- تحولات بازار ارز چین و افزایش ارزش یوان در برابر دلار

ساوت چاینا مورنینگ پست

- شنژن برای میزبانی نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه آماده می‌شود؛ احتمال حضور رهبران چین، آمریکا و روسیه بر اهمیت اجلاس افزوده است.

- رقابت چین و آمریکا در حوزه فناوری‌های پیشرفته، با پیشنهاد محدودیت‌های تازه صادراتی پکن وارد مرحله جدیدی می‌شود.

- روابط چین و اسرائیل در سایه اختلافات منطقه‌ای و دیدار اخیر وانگ یی با اسحاق هرتزوگ.

- تحولات اقتصادی چین و فشار برای تقویت تقاضای داخلی، در آستانه انتشار داده‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم.

مهمترین عناوین اصلی خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه اطلاعات روز

ـ والی طالبان در بلخ: صرافان، کفایت مارکت (مرکز خرید کفایت) را تخلیه کنند رسانه‌های پاکستانی: چندین عضو طالبان افغانستان در درگیری مرزی کشته شدند.

ـ درگیری میان نیرو‌های طالبان و پاکستان در مناطق مرزی ولایت پکتیا

روزنامه انیس

ـ افغانستان و چهار کشور درباره اجرای پروژه خط آهن کاسا گفت‌و‌گو کردند.

ـ معاون نخست وزیر روسیه در راس یک هیئت اقتصادی به کابل می‌آید.

روزنامه شریعت

ـ حوثی‌ها به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن حمله کردند.

ـ حزب الله برای جنگ تمام عیار علیه رژیم صهیونیستی آماده می‌شود.

ـ ساخت شفاخانه (بیمارستان) ۲۸ بستری (تختخوابی) در ننگرهار آغاز شد.

خبرگزاری پژواک

ـ قیمت پترول (بنزین) نسبت به شنبه گذشته اندکی کاهش یافته است.

ـ عباس عراقچی به عراق سفر کرد.

ـ معاون نخست وزیر روسیه به افغانستان سفر می‌کند.

روزنامه هیواد

ـ فرو ریختن سقف مدرسه در خیبرپختونخوا

ـ بریتانیا کمک‌های بشردوستانه به هلال احمر افغانستان ارائه می‌دهد.

ـ دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز غرق شدند.

ـ روسیه و چین درباره بحران‌های ایران و اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

جمهوریت

- «با قیم‌ها نمی‌توان قدرتمند شد»؛ امام‌اوغلو در آخرین روز دفاعیات خود دولت را هدف انتقاد قرار داد.

- «بار دوباره بر دوش مردم»؛ در بودجه ۲۰۲۷ کسری‌های بزرگ و پرداخت‌های سنگین بهره پیش‌بینی شده است.

- «باز هم از بودجه گرانی می‌بارد»؛ درآمد مالیات ویژه مصرف از فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی ۱۷۱ درصد افزایش می‌یابد.

حریت

- «نخستین مأموریت غول شناور»؛ سکوی عثمان غازی به میدان گازی ساکاریا رسید و نخستین مأموریت خود را آغاز کرد.

- «۳۸ هزار نیروی جدید برای بخش سلامت»؛ اردوغان از استخدام نیروی تازه در حوزه درمان خبر داد.

- «صف ۳۰ کیلومتری»؛ تراکم سنگین خودرو‌ها در گذرگاه مرزی باعث تشکیل صف طولانی شد.

کارار

- «آنکارا میان دو فشار»؛ ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان روابط آنکارا و باکو را به موضوعی حساس تبدیل کرد.

- امام‌اوغلو: «گفتند ۵۶۰ میلیارد، اما حتی ۵۶۰ قروش هم پیدا نکردند.»

- «این بیماری را پزشکی ایجاد کرده که خودش باید درمان کند»؛ انتقاد علی باباجان از مدیریت بحران صندوق‌ها

ملیت

- «حرکاتی با بوی جاسوسی»؛ یک شرکت فناوری تبلیغاتی اسرائیلی متهم به استفاده از زیرساخت تبلیغات دیجیتال برای جاسوسی شد.

- «مژده استخدام ۳۸ هزار نفر در بخش سلامت»

- «تخریب در آیازاغا آغاز شد»؛ پس از سیل، ساختمان‌های واقع در بستر رودخانه تخریب می‌شوند.

نفس

- «از این فاجعه درس بگیریم»؛ تخریب ساختمان‌های ساخته‌شده در بستر رودخانه در آیازاغا آغاز شد.

- «پای صندوق رأی حساب پس خواهند داد»؛ منصور یاواش از شهردارانی که حزب خود را تغییر داده‌اند انتقاد کرد.

- «معلم جدید، هوش مصنوعی!»؛ استفاده از هوش مصنوعی در مدارس واکنش معلمان را برانگیخت.

صباح

- «از هر سه خانه، یک خانه از گاز طبیعی داخلی استفاده خواهد کرد»؛ سکوی عثمان غازی به میدان ساکاریا اعزام شد.

- «تحول بزرگ در بستر رودخانه‌ها»؛ برای مناطق سیل‌زده استانبول برنامه تخریب و بازسازی آغاز می‌شود.

- «۳۸ هزار نیروی جدید به ارتش سلامت اضافه می‌شود.»

سوزجو

- «بیکاران منتظر بمانند، ایشکور تفریح کند!»؛ هزینه برگزاری یک برنامه پنج‌ستاره از سوی نهاد اشتغال مورد انتقاد قرار گرفت.

- اوزگور اوزل: «خسارت پرونده صندوق‌ها ۱۱۰ میلیارد دلار است.»

- امام‌اوغلو در پایان چهار روز دفاعیات خود: «عدالت، دموکراسی و ملت پیروز خواهند شد.»

ترک‌گون

- «بارندگی شدید دوباره تشدید خواهد شد»؛ هشدار تازه برای استانبول و مناطق اطراف صادر شد.

- اردوغان: «در بخش سلامت جهش بزرگی داشته‌ایم.»

- باغچلی: «عشق و دعوای ترکیه و آذربایجان یکی است.»

ترکیه

- «تخریب فوری در بستر رودخانه‌ها»؛ ساختمان‌های پرخطر در آیازاغا جمع‌آوری می‌شوند.

- «طرح اسرائیل در حال فروپاشی است»؛ واکنش دروزی‌های سوریه به سیاست‌های تل‌آویو

- «گاز را افزایش می‌دهیم»؛ سکوی عثمان غازی برای افزایش تولید گاز طبیعی آماده می‌شود.

ینی آکیت

- «نگرانی لابی صهیونیستی از ترکیه»؛ افزایش نقش منطقه‌ای آنکارا در صدر صفحه نخست قرار گرفت.

- «نخستین کارخانه وطن آبی، عثمان غازی، در مأموریت است.»

- «تحول شهری استانبول دیگر قابل تعویق نیست»؛ پس از سیل، تخریب ساخت‌وساز‌های واقع در بستر رودخانه‌ها آغاز می‌شود.

ینی‌شفق

- «عثمان غازیِ دریای سیاه»؛ سکوی تولید گاز برای آغاز مأموریت خود راهی میدان ساکاریا شد.

- «ساختمان‌های واقع در بستر رودخانه آیازاغا تخریب می‌شوند.»

- «۳۸ هزار نیروی جدید سلامت استخدام خواهد شد.»