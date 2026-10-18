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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۶ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«روزنامه اکسپرس»
- وزارت اطلاع رسانی پاکستان ادعای استفاده آمریکا از خاک این کشور برای اقدام علیه ایران را تکذیب کرد.
- وال استریت ژورنال مدعی شد ایران برای حملات انصارالله به عربستان اطلاعات فراهم میکند.
- اسماعیل بقایی: ایران در حملات انصارالله به عربستان نقشی ندارد.
- وزیر دارایی پاکستان: نیازهای انرژی کشور تا ماه نوامبر تامین شده است.
«روزنامه نوای وقت»
- نخست وزیر پاکستان: اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا با وجود دشواری، در راستای منافع کشور و ملت بود.
- اعتراضات در فرانسه از کنترل خارج شد؛ آتش سوزی ساختمانها و بازداشت ۱۲۰۰ معترض
- انصارالله مدعی سرنگونی یک فروند بالگرد پیشرفته آپاچی عربستان شد.
- ارتش پاکستان در پاسخ به تیراندازی از افغانستان، مواضع طالبان را هدف قرار داد؛ چند نیروی طالبان کشته شدند.
«روزنامه دنیا»
- ایران از تشدید محدودیتها در تنگه هرمز خبر داد.
- نخست وزیر اسپانیا: جنگ اخیر خاورمیانه ۱۰۰ میلیارد یورو به شهروندان اروپایی خسارت زده است.
- وزیران فدرال پاکستان: پیوند دادن وضعیت اضطراری به تصرف منابع معدنی تاسف بار است.
- احسن اقبال: نخستین فضانورد پاکستان ۲۵ نوامبر به فضا میرود.
مهمترین عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- نخستوزیر چین: پکن آماده تضمین پیشرفت باکیفیت راهآهن چین، قرقیزستان و ازبکستان است.
- نخستوزیر چین از افزایش سرمایهگذاری در ازبکستان خبر داد.
- کنفرانس جهانی طب سنتی در پکن برگزار شد.
- وزیر خارجه ایران: تهران آماده گفتوگو بر پایه احترام متقابل و تضمینهای معتبر است.
- ایران از تعلیق موقت تردد مرزی و مبادلات با پاکستان خبر داد.
- سپاه پاسداران ایران از انفجار دومین نفتکش پس از برخورد با مین در تنگه هرمز خبر داد.
روزنامه چاینا دیلی
- چین خواستار توقف خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری شد.
- پکن بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی با اتحادیه اروپا تأکید کرد.
- چین در حال بررسی محدودیتهای تازه صادرات فناوریهای هوش مصنوعی، زیستپزشکی و انرژی خورشیدی است.
- شرکتهای آمریکایی برای هشتمین سال متوالی بزرگترین فضای نمایشگاهی را در نمایشگاه واردات چین در اختیار خواهند داشت.
- چین در آستانه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، آمادهسازی شنژن را سرعت بخشیده است.
- راهآهن جدید منطقهای، ارتباط بازارهای چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت میکند.
- چین خواستار همکاری بیشتر با اروپا برای تقویت روابط تجاری شد.
روزنامه گلوبال تایمز
- چین در برابر ادعاهای فیلیپین درباره فعالیتهای پژوهشی دریایی پکن در دریای چین جنوبی موضع گرفت.
- پکن هشدار داد که قطع ارتباطات نظامی مستقیم چین و فیلیپین خطر سوءبرداشت و تشدید تنش را افزایش میدهد.
- چین پیشنهاد کنترل صادرات ۴۰ فناوری پیشرفته را در چارچوب حفاظت از امنیت ملی مطرح کرد.
- چین از اتحادیه اروپا خواست برای حل اختلافات تجاری رویکردی سازندهتر در پیش بگیرد.
- نشست حکمرانی جهانی در چین با محور اصلاح نظام بینالملل برگزارمی شود.
- چین و کره شمالی با افتتاح پل مرزی جدید، مسیرهای ارتباطی و تجاری خود را گسترش دادند.
- پژوهشگران چینی از کشف فسیل پرندهای متعلق به دوره ژوراسیک خبر دادند که دیدگاههای پیشین درباره تکامل پرندگان را به چالش میکشد.
سیجیتیان
- وزیر خارجه ایران بر آمادگی تهران برای گفتوگو با تضمینهای معتبر تأکید کرد.
- سپاه پاسداران ایران از انفجار نفتکش پس از برخورد با مین در تنگه هرمز خبر داد.
- چین بر حمایت قاطع از حقوق ملی مشروع فلسطینیان تأکید کرد.
- وزیر خارجه چین با رئیسجمهور کرواسی دیدار کرد؛ دو طرف بر تقویت همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
- کره شمالی از آزمایش یک سامانه اژدر پرسرعت و هدایتشونده خبر داد.
- چین از اتحادیه اروپا خواست برای حل اختلافات تجاری همکاری کند.
- نقش چین در توسعه مسیرهای ریلی منطقهای و پیوند اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا.
روزنامه مردم
- لی چیانگ در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی طب سنتی ۲۰۲۶ سخنرانی کرد.
- نخستوزیر چین با همتای ازبکستانی خود درباره همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد.
- رئیسجمهور کرواسی با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد.
- تاکید رهبر چین بر ضرورت تقویت وحدت ملی و همبستگی میان اقوام
- نشست تبادل نیروی انسانی و استعدادهای منطقه شمال شرق آسیا در شنیانگ.
- افتتاح تالار اپرای بزرگ شانگهای.
- دستاوردهای ورزشکاران چینی در رقابتهای سهگانه جهان مورد توجه قرار گرفت.
خبرگزاری اقتصادی کایشین
- پیشنهاد چین برای کنترل صادرات فناوریهای هوش مصنوعی، زیستپزشکی و انرژی خورشیدی
- تقویت صادرات چین در شرایط فشارهای تجاری خارجی
- افزایش نقش فناوریهای پیشرفته در تولید صنعتی چین
- سیاستهای حمایت از مصرف داخلی چین در شرایط چالشهای رشد اقتصادی همچنان اهمیت دارد.
- تحولات بازار ارز چین و افزایش ارزش یوان در برابر دلار
ساوت چاینا مورنینگ پست
- شنژن برای میزبانی نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه آماده میشود؛ احتمال حضور رهبران چین، آمریکا و روسیه بر اهمیت اجلاس افزوده است.
- رقابت چین و آمریکا در حوزه فناوریهای پیشرفته، با پیشنهاد محدودیتهای تازه صادراتی پکن وارد مرحله جدیدی میشود.
- روابط چین و اسرائیل در سایه اختلافات منطقهای و دیدار اخیر وانگ یی با اسحاق هرتزوگ.
- تحولات اقتصادی چین و فشار برای تقویت تقاضای داخلی، در آستانه انتشار دادههای رشد اقتصادی سهماهه سوم.
مهمترین عناوین اصلی خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه اطلاعات روز
ـ والی طالبان در بلخ: صرافان، کفایت مارکت (مرکز خرید کفایت) را تخلیه کنند رسانههای پاکستانی: چندین عضو طالبان افغانستان در درگیری مرزی کشته شدند.
ـ درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی ولایت پکتیا
روزنامه انیس
ـ افغانستان و چهار کشور درباره اجرای پروژه خط آهن کاسا گفتوگو کردند.
ـ معاون نخست وزیر روسیه در راس یک هیئت اقتصادی به کابل میآید.
روزنامه شریعت
ـ حوثیها به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن حمله کردند.
ـ حزب الله برای جنگ تمام عیار علیه رژیم صهیونیستی آماده میشود.
ـ ساخت شفاخانه (بیمارستان) ۲۸ بستری (تختخوابی) در ننگرهار آغاز شد.
خبرگزاری پژواک
ـ قیمت پترول (بنزین) نسبت به شنبه گذشته اندکی کاهش یافته است.
ـ عباس عراقچی به عراق سفر کرد.
ـ معاون نخست وزیر روسیه به افغانستان سفر میکند.
روزنامه هیواد
ـ فرو ریختن سقف مدرسه در خیبرپختونخوا
ـ بریتانیا کمکهای بشردوستانه به هلال احمر افغانستان ارائه میدهد.
ـ دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز غرق شدند.
ـ روسیه و چین درباره بحرانهای ایران و اوکراین گفتوگو کردند.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
جمهوریت
- «با قیمها نمیتوان قدرتمند شد»؛ اماماوغلو در آخرین روز دفاعیات خود دولت را هدف انتقاد قرار داد.
- «بار دوباره بر دوش مردم»؛ در بودجه ۲۰۲۷ کسریهای بزرگ و پرداختهای سنگین بهره پیشبینی شده است.
- «باز هم از بودجه گرانی میبارد»؛ درآمد مالیات ویژه مصرف از فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی ۱۷۱ درصد افزایش مییابد.
حریت
- «نخستین مأموریت غول شناور»؛ سکوی عثمان غازی به میدان گازی ساکاریا رسید و نخستین مأموریت خود را آغاز کرد.
- «۳۸ هزار نیروی جدید برای بخش سلامت»؛ اردوغان از استخدام نیروی تازه در حوزه درمان خبر داد.
- «صف ۳۰ کیلومتری»؛ تراکم سنگین خودروها در گذرگاه مرزی باعث تشکیل صف طولانی شد.
کارار
- «آنکارا میان دو فشار»؛ ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان روابط آنکارا و باکو را به موضوعی حساس تبدیل کرد.
- اماماوغلو: «گفتند ۵۶۰ میلیارد، اما حتی ۵۶۰ قروش هم پیدا نکردند.»
- «این بیماری را پزشکی ایجاد کرده که خودش باید درمان کند»؛ انتقاد علی باباجان از مدیریت بحران صندوقها
ملیت
- «حرکاتی با بوی جاسوسی»؛ یک شرکت فناوری تبلیغاتی اسرائیلی متهم به استفاده از زیرساخت تبلیغات دیجیتال برای جاسوسی شد.
- «مژده استخدام ۳۸ هزار نفر در بخش سلامت»
- «تخریب در آیازاغا آغاز شد»؛ پس از سیل، ساختمانهای واقع در بستر رودخانه تخریب میشوند.
نفس
- «از این فاجعه درس بگیریم»؛ تخریب ساختمانهای ساختهشده در بستر رودخانه در آیازاغا آغاز شد.
- «پای صندوق رأی حساب پس خواهند داد»؛ منصور یاواش از شهردارانی که حزب خود را تغییر دادهاند انتقاد کرد.
- «معلم جدید، هوش مصنوعی!»؛ استفاده از هوش مصنوعی در مدارس واکنش معلمان را برانگیخت.
صباح
- «از هر سه خانه، یک خانه از گاز طبیعی داخلی استفاده خواهد کرد»؛ سکوی عثمان غازی به میدان ساکاریا اعزام شد.
- «تحول بزرگ در بستر رودخانهها»؛ برای مناطق سیلزده استانبول برنامه تخریب و بازسازی آغاز میشود.
- «۳۸ هزار نیروی جدید به ارتش سلامت اضافه میشود.»
سوزجو
- «بیکاران منتظر بمانند، ایشکور تفریح کند!»؛ هزینه برگزاری یک برنامه پنجستاره از سوی نهاد اشتغال مورد انتقاد قرار گرفت.
- اوزگور اوزل: «خسارت پرونده صندوقها ۱۱۰ میلیارد دلار است.»
- اماماوغلو در پایان چهار روز دفاعیات خود: «عدالت، دموکراسی و ملت پیروز خواهند شد.»
ترکگون
- «بارندگی شدید دوباره تشدید خواهد شد»؛ هشدار تازه برای استانبول و مناطق اطراف صادر شد.
- اردوغان: «در بخش سلامت جهش بزرگی داشتهایم.»
- باغچلی: «عشق و دعوای ترکیه و آذربایجان یکی است.»
ترکیه
- «تخریب فوری در بستر رودخانهها»؛ ساختمانهای پرخطر در آیازاغا جمعآوری میشوند.
- «طرح اسرائیل در حال فروپاشی است»؛ واکنش دروزیهای سوریه به سیاستهای تلآویو
- «گاز را افزایش میدهیم»؛ سکوی عثمان غازی برای افزایش تولید گاز طبیعی آماده میشود.
ینی آکیت
- «نگرانی لابی صهیونیستی از ترکیه»؛ افزایش نقش منطقهای آنکارا در صدر صفحه نخست قرار گرفت.
- «نخستین کارخانه وطن آبی، عثمان غازی، در مأموریت است.»
- «تحول شهری استانبول دیگر قابل تعویق نیست»؛ پس از سیل، تخریب ساختوسازهای واقع در بستر رودخانهها آغاز میشود.
ینیشفق
- «عثمان غازیِ دریای سیاه»؛ سکوی تولید گاز برای آغاز مأموریت خود راهی میدان ساکاریا شد.
- «ساختمانهای واقع در بستر رودخانه آیازاغا تخریب میشوند.»
- «۳۸ هزار نیروی جدید سلامت استخدام خواهد شد.»