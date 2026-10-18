معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و تغذیه کشور، از آماده‌سازی دو سند مکمل درباره تأمین آب سالم برای شرب و کشاورزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمداسماعیل مطلق، در جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه با اشاره به وظایف این شورا در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: تحقق اهداف این حوزه به تدوین اسناد جامع، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیاز دارد. توجه به پیوست سلامت طرح‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و غذا، نیز از موضوعات مهم این زمینه است.

وی با تشریح روند تدوین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و تغذیه کشور افزود: این سند با صرف حدود هزار نفرساعت کار کارشناسی و تلفیق شش سند مرتبط با غذا، طی حدود شش ماه تدوین شد تا چارچوبی جامع برای تحقق اهداف امنیت غذایی کشور فراهم شود.

مطلق ادامه داد: در دوره ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی، بر ضرورت تلفیق شش سند مرتبط با غذا و تدوین یک سند جامع تأکید شد که این فرایند در نهایت به تصویب سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انجامید.

معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، هدف اصلی این سند را قرار دادن انسان سالم در محور توسعه دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم دسترسی مردم به غذای سالم و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به تقسیم مسئولیت میان کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با امنیت غذایی گفت: کمیسیون فراهمی غذا با مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون سلامت غذا با مسئولیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون دسترسی همگانی به غذای باکیفیت با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند.

مطلق افزود: سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه استانداردسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد سلامت و سازمان صداوسیما در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نقش دارند. هماهنگی میان این دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف سند امنیت غذایی ضروری است.

وی با اشاره به روند واگذاری مسئولیت پیگیری این موضوع اظهار کرد: حدود دو سال پیش، در دوره وزارت پیشین بهداشت، مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت بهداشت تفویض شد و در دوره وزارت دکتر محمدرضا ظفرقندی نیز این مسئولیت به دکتر پیرصالحی واگذار شده است.

معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی همچنین از آماده‌سازی دو سند مکمل با دستور دکتر پزشکیان خبر داد و گفت: این اسناد با محوریت تأمین آب سالم و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت، به‌زودی برای بررسی و تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح خواهند شد.

مطلق توضیح داد: یکی از این اسناد به تأمین آب سالم برای همگان و مصارف مختلف، از جمله آب شرب و کشاورزی، اختصاص دارد و سند دیگر اثرات تغییر اقلیم بر سلامت را بررسی می‌کند. این دو سند در ارتباط با سند امنیت غذایی و تغذیه کشور تدوین شده‌اند و قرار است در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بررسی شوند.

مطلق در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی اسناد مرتبط با امنیت غذایی، از مسئولان سازمان غذا و دارو خواست اجرای این برنامه‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا زمینه تأمین غذای سالم و ارتقای سلامت مردم فراهم شود.