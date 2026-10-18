به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رضا رضایی گفت: در این دوره از رقابت‌های قرآنی، مجموعاً ۱۱۸۰ نفر از فعالان، قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان استان ثبت‌نام کرده‌اند که در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

رضایی با اشاره به تفکیک آمار ثبت نام‌کنندگان در رشته‌های گوناگون اظهار داشت: از این تعداد، ۳۵۲ نفر در رشته «سوره فتح»، ۵۵۶ نفر در رشته‌های «مفاهیم و حفظ»، ۲۳۵ نفر در رشته «معارف اهل بیت (ع)» و ۳۷ نفر در رشته «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ۸ حوزه امتحانی در مرکز و شهر‌های مختلف استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش تمامی دست‌اندرکاران، این رویداد بزرگ قرآنی با بالاترین کیفیت و مشارکت حداکثری قرآن‌آموزان استان به سرانجام برسد.