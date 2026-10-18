تیم والیبال نشسته زارچ، نماینده استان یزد، برای حضور در رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این رقابت‌ها از پنجم تا هشتم آبان‌ماه به میزبانی زارچ در سالن ورزشی حر برگزار خواهد شد و تیم زارچ در مرحله گروهی با تیم‌های گرگان، جیرفت، شیراز و گچساران به رقابت می‌پردازد.

تیم والیبال نشسته زارچ برای هجدهمین سال پیاپی به‌عنوان نماینده استان یزد در این مسابقات حضور می‌یابد و امیدوار است با آمادگی مناسب، عملکرد قابل قبولی در این دوره از رقابت‌ها داشته باشد.